Basketbalový Lučenec získal už piateho legionára, prichádza Tyson

Lučenec 13. augusta (TASR) - Účastník najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže (SBL) BKM Lučenec získal do svojich radov Američana Jordana Tysona. Je to už v poradí piata zahraničná posila novohradského družstva. Pre 24-ročného pivota to bude prvý profesionálny angažmán. Doteraz pôsobil na univerzite Georgia Tech. Správu zverejnila oficiálna stránka SBL.