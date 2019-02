Basketbalový výbor schválil nových trénerov

Noví reprezentační tréneri Slovenska:

Muži: Žan Tabak

Ženy: Juraj Suja

U16 chlapcov: Karol Wimmer

U20 chlapcov: Ivan Kurilla

U16 dievčat: Ivana Jalčová

U18 dievčat: Ján Hricko

Letná svetová Univerziáda: Pavol Horička



Bratislava 22. februára (TASR) - Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie (VV SBA) schválil do funkcií nových reprezentačných trénerov. Národný tím mužov povedie chorvátska legenda, 48-ročný Žan Tabak. Trénerom ženskej reprezentácie sa stal kormidelník MBK Ružomberok Juraj Suja.poznamenal prezident SBA Pavel Bagin a na margo Tabakovho kontraktu dodal:Suja po vymenovaní do funkcie netajil radosť.povedal doterajší dlhoročný kouč reprezentácie U20 žien.dodal Suja.Voľba rodáka z Lučenca na post trénera reprezentácie žien bola z pohľadu SBA logická a prirodzená.uzavrel prezident SBA Pavel Bagin.Zmeny nastali aj na postoch mládežníckych trénerov, chlapcov do 16 rokov povedie Karol Wimmer, dvadsiatku Ivan Kurilla, dievčenský výber U16 bude reprezentovať pod taktovkou Ivany Jalčovej a U18 dievčat povedie Ján Hricko.