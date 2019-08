Bayern finalizuje príchod Coutinha z Barcelony,posilnil ho aj Cuisance

Bayern v sobotu potvrdil aj angažovanie 20-ročného francúzskeho stredopoliara Mickaëla Cuisanceho z Borussie Mönchengladbach, kam prišiel v roku 2017 z Nancy.

Mníchov 17. augusta (TASR) - Bayern Mníchov finalizuje detaily príchodu brazílskeho futbalistu Philippeho Coutinha na hosťovanie z FC Barcelona. Bavorský klub to potvrdil s tým, že pôjde o hosťovanie do konca sezóny s opciou na trvalý prestup.



"Coutinha sme už dlhšie sledovali. Nezáleží na mene, iba na kvalite," povedal po piatkovej remíze v ligovej ouvertúre proti Herthe (2:2) šéf Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Ten bol spolu so športovým riaditeľom klubu Hasanom Salihamidžičom priamo v Barcelone, kde sa dohodli na podmienkach hosťovania.



Dvadsaťsedemročný Coutinho by mal pricestovať v najbližších dňoch do Mníchova, kde ešte absolvuje lekársku prehliadku. Informovala o tom agentúra DPA.



Bayern v sobotu potvrdil aj angažovanie 20-ročného francúzskeho stredopoliara Mickaëla Cuisanceho z Borussie Mönchengladbach, kam prišiel v roku 2017 z Nancy.