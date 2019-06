Bayern Mníchov si neuplatí opciu na Jamesa Rodrigueza

Dvadsaťsedemročný stredopoliar prišiel do Bayernu v roku 2017.

Berlín 3. júna (TASR) - Kolumbijský futbalista James Rodriguez odíde v lete z Bayernu Mníchov. Nemecký klub ho totiž po vypršaní hosťovania z Realu Madrid nechce angažovať na trvalý prestup, informovala agentúra AFP.



Dvadsaťsedemročný stredopoliar prišiel do Bayernu v roku 2017. Do 30. júna má bundesligový šampión právo využiť opciu na jeho kúpu za 42 miliónov eur, no podľa magazínu Kicker tak neurobí. Čiastočne na tom mohli zohrať svoju rolu aj hráčove zlé vzťahy s hlavným trénerom Nikom Kovačom.