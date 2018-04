Bayern Mníchov získal šiesty nemecký titul za sebou

Bundesliga – 29. kolo



Augsburg – Bayer Mníchov 1:4 (1:2)



Góly: 18. Süle (vlastný) – 32. Tolisso, 38. Rodriguez, 62. Robben, 87. Wagner







Freiburg – Wolfsburg 0:2 (0:1)



Góly: 2. a 83. Didavi







Kolín nad Rýnom – Mainz 1:1 (1:0)



Góly: 8. Hector – 50. De Blasis



ČK 90.+3 Donati (Mainz)







Borussia Mönchengladbach – Hertha Berlín 2:1 (0:1)



Góly: 75. a 78. Hazard (druhý z 11m) - 40. Kalou



/L. Bénes na lavičke – O. Duda hral od 81. min, P. Pekárik na lavičke/







Prehľad nemeckých majstrov od roku 2000



1999/2000 Bayern Mníchov



2000/2001 Bayern Mníchov



2001/2002 Borussia Dortmund



2002/2003 Bayern Mníchov



2003/2004 Werder Brémy



2004/2005 Bayern Mníchov



2005/2006 Bayern Mníchov



2006/2007 VfB Stuttgart



2007/2008 Bayern Mníchov



2008/2009 VfL Wolfsburg



2009/2010 Bayern Mníchov



2010/2011 Borussia Dortmund



2011/2012 Borussia Dortmund



2012/2013 Bayern Mníchov



2013/2014 Bayern Mníchov



2014/2015 Bayern Mníchov



2015/2016 Bayern Mníchov



2016/2017 Bayern Mníchov



2017/2018 Bayern Mníchov

Mníchov 7. apríla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov získali šiesty bundesligový titul v sérii. V sobotňajšom dueli 29. kola vyhrali na ihrisku Augsburgu hladko 4:1 a päť kôl pred koncom majú na čele nedostihnuteľný 20-bodový náskok pred Schalke 04. Pre Bayern je to rekordný 28. nemecký primát v histórii.Hoci bol jednoznačným favoritom stretnutia Bayern, do vedenia išli domáci, keď Boatengovi, ktorý dlho váhal s rozohrávkou, vypichol loptu Sergio Cordova. Jeho strelu brankár ešte dokázal vyraziť, no len do dobiehajúceho Niklasa Süleho, od ktorého sa lopta odrazila do siete. V 32. minúte vyrovnal na 1:1 hlavičkou Francúz Tolisso, ktorý sa ocitol úplne sám pre bránkou domácich. K titulu priblížil Bayern gólom na 2:1 James Rodriguez, keď v 38 minúte zužitkoval pätičku Bernata po krásnej tímovej akcií. Na 3:1 zvýšil v 62. minúte Holanďan Arjen Robben a titul Bavorom definitívne poistil gólom na 4:1 v 87. minúte útočník Sandro Wagner.V zápase tímov zo stredu tabuľky medzi Borussiou Mönchengladbach a Hethou Berlín videli diváci víťazstvo domáceho celku, ktorý dokázal otočiť nepriaznivý stav vďaka dvom gólom Thorgana Hazarda na 2:1. Zo Slovákov zasiahol do zápasu len Ondrej Duda, ktorý v 81. minúte vystriedal Čecha Václava Daridu.Wolfsburg si pripísal dôležité tri body v boji o záchranu, keď dokázal zvíťaziť 2:0 na ihrisku Freiburgu. Mainz získal jeden bod v zápase s Kolínom a po remíze 1:1 zostávajú oba tímy na zostupových priečkach.