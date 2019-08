Bayern Mníchov skompletizoval príchod Coutinha z Barcelony

Dvadsaťsedemročný stredopoliar absolvoval v nedeľu v bavorskom veľkoklube vstupnú lekársku prehliadku a následne podpísal zmluvu do 30. júna 2020.

Mníchov 18. augusta (TASR) - Úradujúci nemecký majster Bayern Mníchov skompletizoval príchod brazílskeho futbalistu Philippeho Coutinha na hosťovanie z FC Barcelona. Dvadsaťsedemročný stredopoliar absolvoval v nedeľu v bavorskom veľkoklube vstupnú lekársku prehliadku a následne podpísal zmluvu do 30. júna 2020. V Bayerne preberie dres s číslom 10, ktorý doposiaľ nosieval Holanďan Arjen Robben.



Bayern na svojom webe informoval, že po konci hosťovania bude mať klub opciu na trvalý prestup Coutinha. Strany sa dohodli, že nezverejnia finančné detaily kontraktu. Podľa nemeckých médií sa suma za hosťovanie pohybuje na úrovni 8,5 milióna eur, opcia na prestup by mala byť vo výške 120 miliónov.



"Tento krok pre mňa znamená novú výzvu v novej krajine v jednom z najlepších klubov v Európe. Veľmi sa na ňu teším. Rovnako ako Bayern mám aj ja tie najvyššie ambície a som presvedčený, že sa mi ich podarí s novými spoluhráčmi naplniť," povedal Coutinho pre klubovú webstránku.



"Coutinha sme už dlhšie sledovali a sme radi, že sa nám podarilo dotiahnuť jeho príchod. Ďakujeme Barcelone, že nám umožnila jeho hosťovanie. Vďaka jeho kreativite a výnimočným schopnostiam bude Philippe okamžitou posilou pre našu ofenzívu," uviedol šéf predstavenstva Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Ten bol spolu so športovým riaditeľom klubu Hasanom Salihamidžičom priamo v Barcelone, kde sa dohodli na podmienkach hosťovania.



Bayern už v sobotu potvrdil angažovanie 20-ročného francúzskeho stredopoliara Mickaëla Cuisanceho z Borussie Mönchengladbach, kam prišiel v roku 2017 z Nancy.