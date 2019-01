Beckham investoval do Salfordu, členovia Class of 92 vlastnia 60 %

Bývalí hráči červených diablov sú členmi skupiny s názvom Class of 92, ktorí prešli akadémiou United a dosiahli úspechy pod vedením trénera Alexa Fergusona.

Manchester 23. januára (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant David Beckham investoval do klubu Salford City pôsobiaceho v tamojšej piatej najvyššej súťaži. Pripojil sa tak ku svojim niekdajším spoluhráčom z Manchestru United bratom Garymu a Phillovi Nevilleovcom, Ryanovi Giggsovi, Paulovi Scholesovi a Nickymu Buttovi.



Bývalí hráči "červených diablov" sú členmi skupiny s názvom "Class of 92", ktorí prešli akadémiou United a dosiahli úspechy pod vedením trénera Alexa Fergusona.



"Class of 92" tak vlastní 60 percent klubu, ktorý sa nachádza necelých osem kilometrov od Old Traffordu. Informovala o tom agentúra AP.