Beckhamovi odhalili v LA sochu za zásluhy pri rozvoji MLS

Veľká pocta pre britského futbalistu.

Los Angeles 3. marca (TASR) - Bývalému anglickému futbalistovi Davidovi Beckhamovi odhalili v sobotu v Los Angeles sochu. Niekdajší stredopoliar s vyhlásenou kopacou technikou sa dočkal pocty za služby, ktoré odviedol pre miestny klub Galaxy. V MLS pôsobil šesť sezón a patril k prvým novodobým hviezdam, ktoré zamierili do zámoria z Európy.



"Nebyť Davida, liga by dnes vyzerala inak. On ukázal, že aj MLS má čo ponúknuť hviezdam," povedal komisár najvyššej americkej súťaže Don Garber. "Mám silný vzťah k tejto krajine i súťaži. Chcel som jej pomôcť k rastu, myslím si, že sa to podarilo," povedal Beckham podľa agentúry AP.