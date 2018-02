Päťdesiatku zvládli Mlynár a Segeč so cťou, trápili ich lyže i počasie

Na snímke slovenský lyžiar Andrej Segeč počas pretekov v behu na lyžiach na 50 km klasicky s hromadným štartom na XXIII. zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu, 24. februára 2018. Foto: TASR/Michal Svítok

Pjongčang 24. februára (TASR) - To najdlhšie na záver, mohli si tradične povedať bežci na lyžiach na zimných olympijských hrách. V Pjongčangu sa na päťdesiatkilometrovú trať klasickou technikou vydali aj traja slovenskí reprezentanti, dokončiť sa ju nepodarilo iba Miroslavovi Šulekovi.Peter Mlynár obsadil 51. miesto a Andrej Segeč skončil na 53. priečke, pre oboch to bolo premiérové vystúpenie v kráľovskej disciplíne počas aktívnej činnosti. Mlynár sa po tímšprinte rozhodoval, či vôbec nastúpi, keďže už 7. marca naňho v Drammene čaká súťaž, ktorá mu je omnoho bližšia - šprint klasickou technikou:Hoci sa v porovnaní so svojím nasadením zlepšil o deväť pozícií, priznal, že už v úvode hrozil predčasný koniec jeho snaženia:Takisto pre Segeča to podľa jeho slov boli jednoznačne najťažšie preteky v kariére. Ani jemu sa nevyhli technické komplikácie, príprava jedného páru lyží totiž trvá až 40 minút. Podľa pravidiel si ich bežci smú vymeniť dvakrát:Okrem porcie kilometrov sa účastníci museli vyrovnať s počasím, v ktorom bolo nepríjemné už len byť vonku, nieto bojovať v olympijskej konkurencii. Segeč neuvažoval o predčasnom konci a odmenou mu bola cieľová páska, navyše, v porovnaní s nasadením sa zlepšil o jedenásť miest:Sobotňajšiu päťdesiatku, ktorá sa nezvyčajne konala deň pred tridsiatkou žien a nie naopak, považoval za výzvu pre slovenských reprezentantov aj vedúci výpravy bežcov na lyžiach Michal Malák: