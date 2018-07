Slovenskí bejzbalisti na turnaji v USA tesne prehrali v semifinále

Semifinálový zápas v sobotu popoludní znepríjemnilo počasie. Pre dážď museli hráči najprv dve hodiny čakať a potom sa museli presunúť na ihrisko s umelou trávou.

Washington 22. júla (TASR) – Slovenskí bejzbalisti obsadili štvrtú priečku na medzinárodnom turnaji International Baseball Challenge, ktorý sa tento týždeň konal v americkom meste Whiting v štáte Indiana, neďaleko od Chicaga. Do finále ich nepustil domáci tím Severná Amerika.



Semifinálový zápas v sobotu popoludní znepríjemnilo počasie. Pre dážď museli hráči najprv dve hodiny čakať a potom sa museli presunúť na ihrisko s umelou trávou. Zmeny a netradičný povrch Slovákov rozhodili a v úvodnej smene sa dopustili chyby v obrane a súperovi povolili dva body.



Neskôr sa hráči SR do hry vrátili, súperovi nedovolili žiadne ďalšie body a sami si utvorili šance. Útoku sa však nepodarilo skórovať a Slováci prehrali 0:2.



Tímu nesmierne pomohol nadhadzovač Jakub Ižhold, ktorý sa ku spoluhráčom pripojil až v piatok. "V prvom rade musíme pochváliť Jakuba Ižolda, ktorý odviedol výbornú robotu a v podstate celý zápas nám dával šancu, aby sme s výsledkom niečo spravili. Žiaľ, nedokázali sme vôbec potrápiť súperových nadhadzovačov a nevytvorili sme žiadny tlak na ich obranu. Pred zápasom sme zostali trochu zaskočení, že nebudeme hrať na tráve a museli sme vytiahnuť tenisky. Pre mňa i pre väčšinu tímu to bola premiéra," povedal pre TASR Tomáš Biskorovajný.



Slováci mali dnes hrať zápas o tretie miesto, organizátori ho však pre dážď zrušili a reprezentanti SR skončili na štvrtom mieste. "Každopádne to bola pre našich hráčov výborná príležitosť zahrať si proti kvalitným súperom a rozvíjať svoje bejzbalové schopnosti. V silnej konkurencii sme sa nestratili a ukázali sme, že na Slovensku bejzbal hrať vieme," povedal pre TASR tréner národného tímu Martin Brunegraf.



Na turnaji sa stretli tímy Slovenska, Srbska, Chorvátska a domáci výber Severná Amerika. Účinkovanie Slovákov si všimli aj miestne noviny NWI Times, ktoré napísali, že hoci na Slovensku sú najpopulárnejšími športmi hokej a futbal, bejzbalisti dúfajú, že sa im podarí posilniť obľúbenosť aj tejto v tých končinách netradičnej hre.