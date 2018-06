Belgičan Kompany sa po zranení zapojil do tréningu na MS

Skúsený stopér, ktorý si poranil v prípravnom zápase proti Portugalsku slabiny, by mohol nastúpiť vo štvrtkovom treťom dueli v G-skupine MS 2018 proti Anglicku.

Dedovsk 25. júna (TASR) - Belgický futbalový reprezentant Vincent Kompany sa po viac ako trojtýždňovej pauze spôsobenej zranením v pondelok zapojil do tréningu. Skúsený stopér, ktorý si poranil v prípravnom zápase proti Portugalsku slabiny, by mohol nastúpiť vo štvrtkovom treťom dueli v G-skupine MS 2018 proti Anglicku.



Belgičania majú postup do ďalších bojov už istý a v stretnutí s Albiónom sa bude rozhodovať už iba o víťazovi skupiny. V osemfinále by mohli naraziť na Senegal, Japonsko alebo Kolumbiu. Informáciu priniesla agentúra DPA.