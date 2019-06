Belkeblu vylúčili z kádra pre nadchádzajúci Africký pohár národov

Dvadsaťpäťročný hráč si natočil zadok a video uverejnil na sociálnej platforme Twitch, zatiaľ čo jeho tímový kolega Alexandre Oukidja hral videohru.

Alžír 12. júna (TASR) - Stredopoliara alžírskej futbalovej reprezentácie Harisa Belkeblu vylúčili z tímu pre nadchádzajúci Africký pohár národov po tom, ako odhalil svoj zadok vo videu. Informovala o tom agentúra AFP.



Dvadsaťpäťročný hráč si natočil zadok a video uverejnil na sociálnej platforme Twitch, zatiaľ čo jeho tímový kolega Alexandre Oukidja hral videohru. "Po konzultácii s prezidentom alžírskej futbalovej federácie Kheireddinem Zetchim sa tréner národného tímu Djamel Belmadi rozhodol, že Harisa Belkeblu nenominuje na Africký pohár národov z disciplinárnych dôvodov," uviedla federácia na svojej internetovej stránke.



Belkebla, ktorý v uplynulej sezóne pomohol Brestu k postupu do Ligue 1 sa ospravedlnil a povedal: "Je to trest, ktorý zlomil moje srdce, ale zároveň ho chápem." Náhradníka za potrestaného hráča nezverejnili. Alžírčania sa na turnaji (21.-19. júla v Egypte) predstavia v C-skupine so Senegalom, Tanzániou a Keňou.