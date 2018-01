Belluš zamieril z B. Bystrice do Detvy, Puliš sa vracia do Zvolena

Puliš sa vracia do klubu, v ktorom ako jedinom pôsobil v rámci najvyššej slovenskej súťaži.

Detva, Zvolen 4. januára (TASR) - Vedenie nováčika hokejovej Tipsport ligy HC '07 Orin Detva získalo v krátkom čase druhú posilu do ofenzívy. Po ruskom útočníkovi Vitalijovi Sitnikovovi zamieril pod Poľanu aj Martin Belluš. Klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.



Belluš má v aktuálnej sezóne na konte 24 štartov za HC '05 iClinic Banská Bystrica, v ktorých získal 3 kanadské body (1+2). V drese "baranov" naposledy nastúpil ešte 26. novembra. V sezóne 2016/2017 bol členom majstrovského tímu. V najvyššej slovenskej súťaži hájil aj farby Popradu a Piešťan.



Puliš späť vo Zvolene

Slovenský hokejový útočník Radovan Puliš sa vrátil do HKM Zvolen. S materským klubom sa dohodol na spolupráci do konca sezóny 2017/2018. Informovala o tom oficiálna stránka tipsportligistu.



Puliš odohral vo Zvolene viacero vydarených sezón, v ktorých potvrdzoval povesť kanoniera. Aj väčšiu časť sezóny 2016/2017 odohral v drese HKM, no po nej zamieril do zahraničia. Najskôr sa dohodol na spolupráci s ruským tímom Sokol Krasnojarsk, ale z angažmánu v ruskej súťaži napokon nič nebolo. Následne sa upísal Dukle Jihlava, ale pôsobenie v klube nováčika českej Tipsport extraligy mu zmarili dlhodobé zdravotné problémy. Napokon sa obe strany začiatkom decembra 2017 dohodli na ukončení spolupráce.



Puliš sa vracia do klubu, v ktorom ako jedinom pôsobil v rámci najvyššej slovenskej súťaži. V nej má na konte celkovo 280 zápasov, v ktorých dosiahol vzácne vyrovnanú bilanciu 98 gólov a rovnaký počet asistencií.