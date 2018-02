Bénes po piatich mesiacoch od zranenia opäť trénuje

Nešťastne sa zranil v septembrovom prípravnom zápase proti VVV Venlo.

Mönchengladbach 8. februára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant László Bénes sa po piatich mesiacoch od zlomeniny kostičky v ľavom priehlavku opäť zapojil do tréningového procesu vo svojom bundesligovom klube Borussia Mönchengladbach.



"Najhoršie už mám za sebou. Ale musím tvrdo pracovať, aby som sa opäť dostal do formy. Najdôležitejšie je, že už nemám žiadne bolesti. Mojím cieľom je intenzívne trénovať, aby som sa potom krok za krokom opäť prepracoval do zostavy," citoval 20-ročného stredopoliara po utorkovom tréningu internetový portál kicker.de.



Bénes sa zranil v septembrovom prípravnom zápase proti VVV Venlo (5:1). "Bol to nešťastný moment, ale také veci sa vo futbale stávajú. Dôležité je pri takomto zranení opäť rýchlo hľadieť smerom dopredu," doplnil.