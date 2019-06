Beňuš sa v Čunove vrátil na pódium, Málek vstúpil do histórie

Víťazstvo beriem rovnocenne. Majstrovstvá Európy sú jedna vec, Svetový pohár druhá. Obe umiestnenia sú veľmi cenné, povedal Málek.

Bratislava 23. júna (TASR) - Preteky Svetového pohára vo vodnom slalome sa vrátili do Bratislavy po šiestich rokoch a slovenskí pretekári domáce prostredie pretavili do dvoch pódiových umiestnení. Singlista Matej Beňuš prelomil smolu, prvýkrát takmer po dvoch rokoch sa postavil na stupienok víťazov, keď bol druhý. Ešte väčší dôvod na radosť mal Andrej Málek, ktorý vôbec ako prvý slovenský kajakár triumfoval vo Svetovom pohári.



Dvadsaťštyriročný Málek zároveň dosiahol svoje najlepšie umiestnenie v seniorskej kariére. Doteraz mu zdobil zbierku jedine bronz z ME 2015. "Víťazstvo beriem rovnocenne. Majstrovstvá Európy sú jedna vec, Svetový pohár druhá. Obe umiestnenia sú veľmi cenné," povedal Málek. V porovnaní s minulotýždňovým 20. miestom v 1. kole SP v Lee Valley si výrazne polepšil. Rovnako ako jeho kolegov i preňho však bude smerodajná druhá časť sezóny, keď sa bude bojovať o nomináciu na budúcoročné olympijské hry v Tokiu. "V predchádzajúcich pretekoch mi nesadla jazda, teraz mi to vyšlo. Ukázal som čo vo mne je a budem sa snažiť pokračovať v tomto trende," uviedol Málek.



Už o týždeň ho čaká 3. kolo SP v slovinskom Tacene. Rád by v ňom nadviazal na nedeľný triumf, no zostáva nohami na zemi: "Treba začať pomalinky. Postúpiť do semifinále, potom do finále a tam to rozbaliť."



Kým Málek má kariéru pred sebou, Beňuš už má v zbierke aj striebro z OH 2016. V predošlých dvoch rokoch sa mu však vyhýbali prenikavejšie výsledky. Od novembra ho však trénuje olympijský víťaz Peter Škantár a v nedeľu ich spolupráca vyvrcholila návratom na pódium: "Vidíte, sú výsledky. S Peťom sa poznáme od roku 2003, sme v podstate kamaráti, máme super vzťah. Máme výsledky, som spokojný, ideme ďalej." Aj jeho o týždeň čaká Tacen a do Slovinska ide s najvyššími ambíciami. "Konečne chcem prelomiť smolu, ešte odtiaľ nemám medailu. Je tam ťažká trať, ale chcem tam už konečne uspieť," dodal Beňuš.



Spokojnosť neskrýval ani športový riaditeľ sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Lukáš Giertl. Potešili ho muži z C1 na čele s Beňušom. Dôvodom na radosť však boli aj kajakári, ktorí zažiarili po dlhšom čase. "Po Londýne sme mali aj tvrdšie rozhovory a verím, že aj to prispelo k výsledku. Dúfam, že to neboli posledné výborné výkony, ktoré sme videli. Verím, že ich to nakoplo," prezradil Giertl. Na druhej strane, poukázal aj na negatíva: "Väčšie očakávania boli v C1 žien. Budú sa musieť nad sebou zamyslieť a začať pracovať, ešte majú čas. Druhá polovica sezóny bude dôležitejšia, takže dúfam, že to pre nich bude motivácia."



Giertl narážal na to, že ani jedna z tria Monika Škáchová, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová nepostúpili do finále. Za poľahčujúcu okolnosť nepovažuje ani ich vek, keď ani jedna z nich nemala ani 20 rokov, Luknárová má dokonca iba sedemnásť. "Benevolencia vo vrcholovom športe nemá miesto. Samozrejme, rešpektujeme ich vek, ale nie sú najmladšie. Vidíme tu aj mladšie dievčatá, ktoré sa vedia dostať do finále. Dúfam, že im to bude motiváciou," dodal Giertl.