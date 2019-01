Benzema si proti Betisu zlomil ruku a rozšíril maródku Realu Madrid

S dvanástimi gólmi vo všetkých súťažiach je Benzema najlepší strelec tímu v tejto sezóne.

Madrid 14. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema z Realu Madrid si v nedeľňajšom súboji 19. kola španielskej La Ligy proti Betisu Sevilla zlomil ruku. Odohral len prvý polčas, po zmene strán ho na hrote útoku nahradil Cristo Gonzalez. Tridsaťjedenročný Benzema sa zranil v nadstavenom čase prvého dejstva, keď spadol na trávnik po strete s obrancom Betisu. Jeho stav budú sledovať lekári, ktorí následne určia dĺžku absencie. S dvanástimi gólmi vo všetkých súťažiach je Benzema najlepší strelec tímu v tejto sezóne.



"Pociťoval veľkú bolesť, sám požiadal o striedanie," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii kormidelník "bieleho baletu" Santiago Solari, ktorého mužstvo zvíťazilo 2:1. Benzema rozšíril maródku Realu, ktorý sa v Andalúzii predstavil bez viacerých stabilných hráčov základnej zostavy. Chýbali mu Toni Kroos, Gareth Bale, Marco Asensio, Mariano Diaz i brankár Thibaut Courtois, Marcelo s Iscom sledovali duel iba z lavičky náhradníkov. "Každý z hráčov v nominácii môže kedykoľvek nastúpiť. Všetci sú plnohodnotní členovia kádra. Povedal som to hneď pri mojom nástupe do funkcie a za týmito slovami si stojím," obhájil Solari svoje hráčske rošády.



Real sa najmä v druhom polčase až príliš stiahol do defenzívy a prišiel o tesný náskok, keď Sergio Canales v 67. minúte po rýchlom brejku vyrovnal. V závere Betis dokonca siahal po troch bodoch, pritlačil súpera, ale napokon odišiel s prázdnymi rukami. V 88. minúte sa z priameho kopu z 19 metrov aj vďaka zle postavenému múru presadil striedajúci Dani Ceballos. "Veril som si a chcel som všetkým predviesť, čo dokážem. Gól ma veľmi potešil, tri body sú pre nás zlaté," poznamenal Ceballos, ktorý proti bývalému klubu svoj presný zásah neoslavoval. Real sa vďaka výhre posunul na štvrté miesto tabuľky pred Alaves a má rovnako 33 bodov ako tretí FC Sevilla. Na Atletico Madrid stráca päť a na lídra súťaže FC Barcelona desať bodov.