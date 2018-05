Bernal vyhral vrchársku 2. etapu Okolo Kalifornie, Sagan na 91. mieste

V utorok je na programe kopcovitá 3. etapa na 197 km z King City do Monterey County s cieľom na motoristickom okruhu Laguna Seca, kde pred dvoma rokmi triumfoval Peter Sagan.

Santa Barbara County 15. mája (TASR) - Kolumbijčan Egan Bernal suverénne vyhral vrchársku 2. etapu cyklistických pretekov Okolo Kalifornie. Na 157 km dlhej trati z prímorského mesta Ventura do Santa Barbara County s náročným výstupom na Gibraltar Road sa jazdec tímu Sky presadil po sóle na záverečných dvoch kilometroch a triumfoval s náskokom 21 sekúnd pred Poliakom Rafalom Majkom (Bora-hansgrohe).



Bernal sa tak dostal aj na čelo celkovej klasifikácie. Slovák Peter Sagan zaostal za víťazom o viac ako 18 minút a obsadil 91. miesto, v celkovom poradí spadol na 70. miesto. Jeho brat Juraj Sagan skončil s rovnakým mankom o štyri priečky vyššie na 87. a Michael Kolář so stratou viac ako 20 minút (všetci Bora-hansgrohe) na 114. pozícii.



Už druhá etapa v Kalifornii priniesla najťažšiu koncovku celého itineráru s 12-kilometrovým stúpaním so sklonom osem percent na Gibraltar Road. V etape šitej pre vrchárov nemali úniky príliš veľkú šancu na úspech, napriek tomu si trojica Adam De Vos, Jonathan Clarke a Ruben Companioni vytvorila v prvej polovici pretekov približne päťminútový náskok. Potom oň ale rýchlo prišla a pelotón sa trhal už pri nástupe do záverečného kopca. V ňom mal napokon najviac síl Bernal, ktorý nastúpil niečo viac ako dva km pred cieľovou páskou a konkurencii nedal šancu. Majka zaostal o 21 sekúnd, tretí finišoval Brit Adam Yates zo zoskupenia Mitchelton-Scott (+0:25). Až ôsmy skončil domáci spolufavorit Tejay Van Garderen (BMC).



"Záverečná pasáž bola najdôležitejšia a na posledných dvoch kilometroch som sa rozhodol zaútočiť. Spoliehal som sa už iba na svoje tempo a vyšlo to. Som šťastný, pretože tím dnes odviedol skvelú prácu," povedal v cieli víťazný Bernal.



V utorok je na programe kopcovitá 3. etapa na 197 km z King City do Monterey County s cieľom na motoristickom okruhu Laguna Seca, kde pred dvoma rokmi triumfoval Peter Sagan.