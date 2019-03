Bernardo Silva predĺžil zmluvu s Manchestrom City až do roku 2025

Bernardo Silva stihol v drese Citizens odohrať v prebiehajúcej sezóne už 40 zápasov, v ktorých zaznamenal 9 gólov a 10 asistencií.

Manchester 13. marca (TASR) - Portugalský futbalista Bernardo Silva si svojimi výkonmi v drese Manchestru City vyslúžil nový šesťročný kontrakt.



"Je mi veľkou cťou predĺžiť zmluvu s Manchestrom City. Tento klub ponúka všetko, čo môže hráč potrebovať pre naplnenie svojich ambícií. Neexistuje miesto, kde by som bol radšej. Nad predĺžením zmluvy som preto neváhal ani na sekundu. Milujem tento klub, manažéra, hráčov aj fanúšikov," netajil nadšenie po podpise zmluvy 24-ročný stredopoliar.



Bernardo Silva stihol v drese "Citizens" odohrať v prebiehajúcej sezóne už 40 zápasov, v ktorých zaznamenal 9 gólov a 10 asistencií: "Som nadšený zo štýlu hry, ktorým sa ako tím prezentujeme. Chcem vyhrávať trofeje, na čo mám v drese City len tie najlepšie vyhliadky."



Z podpisu zmluvy mal radosť aj trénerský tím City: "Bernardo je výnimočný hráč. Ponúknuť mu nový kontrakt, ktorý zaručí, že u nás strávi svoje najlepšie roky, preto bolo veľmi jednoduché rozhodnutie. Očakávame, že sa pod vedením Pepa Guardiolu a tímu, ktorý tu v Manchestri máme, zaradí v blízkej budúcnosti medzi najlepších hráčov sveta," povedal riaditeľ klubu Txiki Begiristain.



Silva prišiel do Manchestru v júli 2017 za 50 miliónov eur z AS Monaco.