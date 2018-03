Bez šance na postup: Hádzanári Tatrana sa v Minsku rozlúčia s pohárom

Tabuľka A-skupiny:



1. SC Magdeburg 5 5 0 0 166:130 10



2. Bjerringbro-Silkeborg 5 2 0 3 139:141 4



3. SKA Minsk 5 1 1 3 143:151 3



4. TATRAN PREŠOV 5 1 1 3 119:145 3

Prešov 30. marca (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov sa sobotným zápasom (o 17.30 SEČ) na palubovke SKA Minsk rozlúčia s Pohárom EHF. V Bielorusku im síce pôjde o konečné 2. miesto v A-skupine, ale do ďalšej fázy už postúpiť nemôžu. Vidina 2. miesta v skupine je však pre nich dostatočnou motiváciou a s Pohárom EHF sa chcú rozlúčiť víťazstvom.Pre Prešovčanov to bude zároveň znamenať tohtoročný koniec v európskych súťažiach. Do ďalšej fázy síce okrem víťazov skupín postúpia aj tri najlepšie tímy z druhých miest, no pred záverečnými bojmi v skupinách je jasné, že Prešov sa k nim nezaradí. Nič by na tom nezmenilo ani víťazstvo v Minsku podporené prípadnou prehrou Bjerringbro-Silkeborg s Magdeburgom.Slovenskému majstrovi tak v Bielorusku pôjde o dôstojnú rozlúčku s Pohárom EHF a lichotivé 2. miesto v skupine.uviedol tréner Slavko Goluža.Prešovčania majú po piatich zápasoch na konte jedno víťazstvo a jednu remízu. Tú dosiahli v domácom zápase práve proti Minsku (25:25), s ktorým sú na tom bodovo narovnako.poznamenala spojka Tatrana Michal Kasal.