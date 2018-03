Bežec na lyžiach Cologna triumfoval v pretekoch na 50 km v Osle

SP v behu na lyžiach - Oslo



muži - 50 km s hromadným štartom voľne: 1. Dario Cologna (Švaj.) 2:01:48,1 h, 2. Martin Johnsrud Sundby (Nór.) rovnaký čas ako víťaz, 3. Maxim Vylegžanin (Rus.) +1,1 s, 4. Sjur Röthe (Nór.) +4,2, 5. Denis Spicov (Rus.) +4,4, 6. Hans Christer Holund (Nór.) +4,5, 7. Andrew Musgrave (V.Brit.) +15,1, 8. Florian Notz (Nem.) +25,9, 9. Alex Harvey (Kan.) +32,4, 10. Robin Duvillard (Fr.) +33,5



Celkové poradie SP (24 z 27): 1. Johannes Hoesflot Kläbo (Nór.) 1338 b., 2. Cologna 1114, 3. Sundby 1104, 4. Harvey 958, 5. Alexander Bolšunov (Rus.) 860, 6. Holund 775

Oslo 10. marca (TASR) - Švajčiarsky bežec na lyžiach Dario Cologna zvíťazil v sobotňajších pretekoch na 50 km voľne s hromadným štartom v rámci podujatia Svetového pohára v Osle. V cieli zdolal o špičku lyže domáceho Martina Johnsruda Sundbyho, za nimi finišoval Rus Maxim Vylegžanin (+1,1 s). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Tempo pretekov udávala čelná skupina, do ktorej sa postupne zapojilo až 26 bežcov. Približne 6 km pred cieľom sa ju podarilo roztrhať Hansovi Christerovi Holundovi, čo využili Cologna, Vylegžanin a Sundby, ktorí sa dostali do čela. Nór sa snažil nasadiť k trháku, v koncovke mal ale najviac síl Cologna, ktorého tesný triumf musela potvrdiť až cieľová fotografia.Štvornásobný olympijský šampión tak pridal do zbierky úspechov aj víťazstvo v prestížnom maratóne na Holmenkollene. Vynahradil si tak sklamanie z roku 2015, keď vo fotofiniši prehral súboj s Nórom Sjurom Röthem. Sundby, ktorý ovládol päťdesiatku v Osle v predchádzajúcich dvoch ročníkoch, sa musel tentoraz uspokojiť s druhým miestom. Vo svojich obľúbených pretekoch sa postavil na stupne víťazov už siedmykrát v kariére.Na čele SP figuruje naďalej Nór Johannes Hoesflot Kläbo so ziskom 1338 bodov, druhý Cologna (1114 b.) však znížil stratu na 224 bodov, tretí je Sundby (1104).