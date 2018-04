Kuzminová s chuťou pokračovať ďalej: V akej forme, ešte uvidím

Budúcnosť

2018 Kuzminová



2017 Paulína Fialková



2016 Paulína Fialková



2015 Jana Gereková



2014 Kuzminová



2013 Kuzminová



2012 Kuzminová



2011 Kuzminová



2010 Kuzminová



2009 Anastasia Kuzminová



2008 Hurajt



2007 Halinárová



2006 Marek Matiaško



2005 Hurajt



2004 Pavol Hurajt



2003 Halinárová



2002 Martina Halinárová



2001 Murínová



2000 Anna Murínová



1999 Martina Schwarzbacherová



1998 Mihoková



1997 Mihoková



1996 Mihoková



1995 Soňa Mihoková



Banská Bystrica 10. apríla (TASR) - Banská Bystrica 10. apríla TASR) - Kráľovnou biatlonovej stopy sa stala Anastasia Kuzminová. Olympijská víťazka, trojnásobná medailistka na ZOH v Pjongčangu, zasadla na trón už siedmykrát. Jej piedestál v 24. ročníku vyhlásenia sa spojil s historicky najúspešnejšou sezónou pre slovenský biatlon i pre samotnú Kuzminovú.Tridsaťtriročná Kuzminová vynikla nielen v Pjongčangu, ale aj vo Svetovom pohári. Až do samého záveru bojovala o veľký krištáľový glóbus udeľovaný za celkové prvenstvo v seriáli, napokon skončila druhá, len o tri body za Fínkou Kaisou Mäkäräinenovou. Svoje výnimočné výsledky ozdobila dvoma malými glóbusmi za prvenstvá v šprinte a stíhačke, v sezóne dovedna v pretekoch SP zvíťazila päťkrát.Na slávnostnom vyhlásení v Robotníckom dome v Banskej Bystrici sa udeľovalo viacero ocenení, či už pre najvýraznejšie talenty, alebo za rebríčky Viesmann pohára jednotlivcov i klubov. V zime na pohári štartovalo dovedna 228 biatlonistov z 24 klubov, z nich najviac bodov nazbieral KB Valaská-Osrblie. Najlepším mládežníkom sa stal Tomáš Sklenárik z ŠK Železiarne Podbrezová.Oceňoval sa aj významný výsledok v sezóne. V letnej patril miešanej štafete v zložení Paulína Fialková, Ivona Fialková, Tomáš Hasilla, Matej Kazár za druhé miesto, za rovnako druhé Paulíne Fialkovej a za tretie Tomášovi Hasillovi v rýchlostných pretekoch na MS v biatlone na kolieskových lyžiach v ruskom stredisku Čajkovskij.V zimnej sezóne sa ocenenie za významný výsledok spájalo so ženskou štafetou v zložení Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Ivona Fialková a Terézia Poliaková za piate miesto na ZOH v Pjongčangu. Rovnako piatym miestom na ZOH na seba upozornila vo vytrvalostných pretekoch Paulína Fialková, ktorá sa v samom závere sezóny dočkala premiérovo aj umiestenia na stupňoch vďaka 2. priečke v mass pretekoch SP v ruskom Ťumeni.Verejné poďakovanie patrilo celému realizačnému tímu, ktorý prispel na úspechy biatlonu v sezóne, jednotlivo trénerom Danielovi Kuzminovi, Anne Murínovej, Milanovi Gašperčíkovi, hlavnému servismanovi Dušanovi Otčenášovi, fyzioterapeutovi Denisovi Freundenfeldovi a lekárom Ernestovi Cabanovi a Vladimírovi Vachalíkovi.Poďakovanie za reprezentáciu prijali po ukončení kariéry Miroslav Matiaško a Jana Daubnerová-Gereková.Anastasia Kuzminová, Kráľovná biatlonovej stopy, ktorá sa stala jednou z hlavných hviezd na ZOH v Pjongčangu, myslí na svoju biatlonovú budúcnosť zatiaľ bez prevratných zmien. Žiadny koniec, žiadne symbolické vešanie malokalibrovky na klinec, žiadne hodenie bežiek do kúta. V akej forme sa však bude biatlonu venovať, je otázne. Ponúka sa podoba vrcholová, ktorá by nadviazala úspešnosťou na uplynulú sezónu, no aj úspornejšia, spojená s konzultačnou rolou pri reprezentačných tímoch.vyznala sa z pocitov.Nasťu presviedčali najbližší ľudia, aby skončila.Anastasia Kuzminová má za sebou dvadsať rokov v biatlone.Kráľovskú korunu považuje Anastasia Kuzminová za klenot, rovnako ako trblietavý prívesok na krku s piatimi olympijskými kruhmi.Paulína Fialková, vlaňajšiamala taktiež dôvod na úsmev.Terézia Poliaková prekvapila všetkých, akým spôsobom zvládla štafetový úsek na ZOH.Ivona Fialková patrila medzi príjemné prekvapenia sezóny.Prezident zväzu Tomáš Fusko zažil sezónu, aká sa bude len ťažko opakovať.