V šprinte 6. kola bola Kuzminová desiata, triumfovala Češka Davidová

Anterselva 24. januára (TASR) - V šprinte 6. kola Svetového pohára v talianskej Anterselve obsadila slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová 10. miesto, keď za prekvapujúcou víťazkou Češkou Markétou Davidovou zaostala o 21,1 sekundy. Na druhú priečku sa na 7,5 km trati zaradila Fínka Kaisa Mäkäräinenová (+1,7) a na tretiu Nórka Marte Olsbu Röiselandová (+3,5). Z ďalších Sloveniek skončila Paulína Fialková na 30. mieste (+1:15,7), 50-ta bola Ivona Fialková (+1:59,1) a 85. Terézia Poliaková (+3:27,4).



Slovenské biatlonistky sa pokúšali aj v Anterselve nadviazať na úspešnú sériu umiestení. Týždeň predtým si v nemeckom Ruhpoldingu pripísala Kuzminová s čistou streľbou v šprinte ďalšie víťazstvo v sezóne a keďže spolu s P. Fialkovou zatiaľ túto zimu ani raz nechýbala aspoň jedna v top desiatke, očakával sa ďalší prenikavý výsledkový prírastok.



Zo štvorice Sloveniek vybehla ako prvá na trať Ivona Fialková (strelecká bilancia 0-3). Počasie bolo vo vysokej nadmorskej výške nad 1600 m mrazivé, no slnečné, so slabým vetrom na strelnici. Dokonale upravená trať uberala v redšom vzduchu viac síl a pred strelnicou sa bolo treba poriadne vydýchať. I. Fialková začala nádejne, s bezchybnou streľbou ležmo, všetko si však pokazila na netrafenom druhom, treťom a štvrtom stojkovom terči. P. Fialková (1-2) si pripísala chybu v 'ležke' na druhom terči a nesklopila ho ani Kuzminová (1-1). Keďže však najväčšie súperky si tiež predĺžili trať na trestnom okruhu, pre obe Slovenky šanca na pódiové umiestenie trvala. P. Fialková však nesklopila v stoji druhý a tretí terč a Kuzminová štvrtý. Na medzičase po streľbe strácala Kuzminová na 3. miesto Mäkäräinenovej len 5,8 sekundy a na vedúcu Češku Davidovú 13,3, no tempo už výraznejšie oproti súperkám nezvýšila a dobehla desiata. Medzi 94 štartujúcimi sa snažila aj Terézia Poliaková (1-0), ktorá si menšiu smolu vybrala na piatom ležkovom terči, ďalšie už trafila, no pomalšie bežala.



Najväčšie súperky Sloveniek v hodnotení SP Talianky Wiererová a Vittozziová tiež minuli terče, Wiererová štvrtý stojkový a Vittozziová druhý stojkový. Fínka Mäkäräinenová s čistou 'ležkou' tiež siahala na víťazstvo, no na trestný okruh ju poslal posledný nevybielený terč. Na konečné poradie sa čakalo až do dobehu Nemky Dahlmeierovej, ktorá štartovala ako posledná. Po čistej 'ležke' bola štvrtá, po 'stojke' dokonca prvá s náskokom 7,7 s pred Davidovou. Postupne však z jej náskoku ubúdalo, klesla na 4. miesto, a tak prekvapujúce víťazstvo s čistou streľbou si vybojovala prvýkrát v kariére len 22-ročná Češka Davidová.