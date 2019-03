Kuzminová vybojovala v stíhacích pretekoch na MS šieste miesto

Na snímke slovenská biatlonistka Ivona Fialková na trati stíhacích pretekov žien na 10 km na majstrovstvách sveta v biatlone vo švédskom Östersunde 10. marca 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová počas streľby v stíhacích pretekoch žien na 10 km na majstrovstvách sveta v biatlone vo švédskom Östersunde 10. marca 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

Výsledky



stíhacie preteky na 10 km: 1. Denise Herrmannová (Nem.) 31:45,9 min (2 tr. okr.), 2. Tiril Eckhoffová +31,4 s (2), 3. Laura Dahlmeierová (Nem.) +31,6 (1), 4. Marte Ölsbu Röiselandová (Nór.) +1:35,0 min (4), 5. Hanna Obergová (Švéd.) +1:35,0 (5), 6. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) +1:41,3 (7), 7. Mona Brorssonová (Švéd.) +1:47,2 (4), 8. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) +2:01,2 (4), 9. Jevgenija Pavlovová (Rus.) +2:14,3 (1), 10. Lisa Vittozziová (Tal.) +2:32,2 (6), ..., 37. Ivona FIALKOVÁ (SR) +4:52,6 (7), neštartovala Paulína FIALKOVÁ



Östersund 10. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová na majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde skončila v stíhacích pretekoch šiesta, keď za víťazkou zaostala o 1:41,3 min. Na 10 km trati vynikla so zlatým finišom Nemka Denise Herrmannová pred Nórkou Tiril Eckhoffovou (+31,4) a ďalšou Nemkou Laurou Dahlmeierovou (+31,6). Druhá slovenská biatlonistka Ivona Fialková sa zaradila na 37. miesto (+4:52,6), P. Fialková neštartovala.Zo zlatého šprintu si Kuzminová preniesla 10-sekundový náskok pred Tandrevoldovou a 13 sekúnd ju delilo od Dahlmeierovej, predchádzajúcej víťazky na dvoch MS, navyše olympijskej šampiónky z Pjongčangu.Kuzminová s podlomeným zdravím senzačne ovládla šprint a na MS si skompletizovala medailovú zbierku. V stíhačke bola na ZOH dvakrát strieborná, v tejto sezóne v seriáli SP sa najviac darilo Wiererovej, Vittozziovej i Mäkäräinenovej, no aj 5. Kuzminovej, ktorá bola v Oberhofe druhá. Aj P. Fialková sa objavila na stupňoch, a to dvakrát, 3. bola v Pokljuke, 2. v Hochfilzene, no po nevydarenom šprinte mala na 48. priečke (+2:10) zložitú situáciu, radšej ušetrila sily a neštartovala. I. Fialková na 33. priečke naháňala stratu 1:36 min.Kuzminovej (celková strelecká bilancia 2-2-2-1) náskok na čele narástol, pred úvodnou streľbou až na 18,6 s. Netrafila však prvé dva terče a zosunula sa na 7. miesto, 26,2 za vedúcou Dahlmeierovou. V mraze -5 stupňov začalo aj snežiť a podmienky boli v silnom vetre opäť dosť náročné. Druhá ležka poslala na druhom a treťom terči Kuzminovú opäť na dva trestné okruhy a nasledoval pokles na priebežné 8. miesto, so stratou na prvú Herrmannovú 1:10,5 min. Spoliehať sa musela už len na dve stojkové položky, tretí a štvrtý výstrel ju však opäť zabrzdili. Na čele sa ocitla dovtedy strelecky bezchybná domáca Brorssonová, Kuzminovú delilo od nej na 9. mieste 1:45,1. Záverečnú 'stojku' zvládla Brorssonová so štyrmi chybami a keďže Herrmannová zastrieľala brilantne, o titule bolo rozhodnuté. O striebro bojovali jej krajanka Dahlmeierová a úspešnejšia vo finiši Eckhoffová. Kuzminovej pribudol siedmy trestný okruh, v záverečnej 'stojke' nesklopila tretí terč, no posunula sa na 7. priečku (+1:36,7) a v streleckej lotérii mnohých favoritiek vybojovala nakoniec cenné šieste miesto.povedala po pretekoch Kuzminová.Sedem chýb na strelnici okomentoval Kuzminovej strelecký tréner Tomáš Kos z primeraného nadhľadu.I. Fialková (1-2-0-4) netrafila druhý terč, pri ďalšej streľbe ležmo druhý a štvrtý, stroskotala však v záverečnej streľbe stojmo so štyrmi chybami.povedala. I. Fialková zápasí od začiatku MS s menšími zdravotnými problémami, no v nedeľu sa už cítila lepšie.