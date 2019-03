Sanitra po 4. mieste Pidručného: Neviem, či skákať, alebo roniť slzy

Sanitra prezradil, kde Pidručnyj prišiel o medailu. Ďalšiu šancu má už v nedeľňajšej stíhačke, do ktorej pôjde s malým mankom na Boea a na druhého Rusa Alexandra Loginova.

Östersund 9. marca (TASR) - Aj druhý deň individuálnych súťaží na biatlonových MS v Östersunde mohol mať slovenskú medailovú pečať. Zverenec trénera Juraja Sanitru, ktorý pôsobí pri ukrajinskej reprezentácii, Dmytro Pidručnyj zaostal za bronzovým stupienkom v mužskom šprinte len o tri desatinky sekundy. "Neviem, či mám skákať od šťastia, alebo roniť slzy, pretože tri desatiny sú v biatlone naozaj veľmi málo," vyznal sa pre TASR.



Bývalý úspešný tréner slovenských reprezentantov na čele s Anastasiou Kuzminovou figuruje v ukrajinskom mužskom tíme už od roku 2016 a v sobotu sa mohol tešiť z prvej medaily na MS. Pidručnyj predviedol čistú streľbu a dobrý beh, no nakoniec sa mu ušla len nepopulárna "zemiaková medaila", bronz mu vyfúkol Francúz Quentin Fillon Maillet. "Aj tak som veľmi spokojný s jeho vystúpením. Už predtým ukazoval, že je bežecky veľmi dobre pripravený, ale chýbalo mu trochu šťastia na strelnici. Dnes sa trafil, mal veľmi dobré nohy a bežecky prehral s víťazom Johannes Thingnes Boem len o šesť sekúnd," uviedol tréner.



Sanitra prezradil, kde Pidručnyj prišiel o medailu. "Myslím si, že jedna chyba bola, že robil korekciu mieridiel na ležke, tam sme stratili sekundy. A potom sa mu vo finiši zamiešal do cesty jeden Litovčan, ktorého musel obchádzať. Tam to boli tie malé centimetre, ktoré nám chýbali k medaile."



Ďalšiu šancu má Pidručnyj už v nedeľňajšej stíhačke, do ktorej pôjde s malým mankom 16,8 s na Boea a 13,7 s na druhého Rusa Alexandra Loginova. "Pozíciu máme výbornú a zajtra sa ideme biť o medailu. On veľmi obľubuje kontaktné štarty, takže si myslím, že to pre neho bude výhoda. Na druhej strane to bude pre neho nová pozícia, pretože mať okolo seba takých silných pretekárov, to chce koncentráciu. Ale má takú formu, ktorú ukázal už aj v mix štafete, že sa netreba báť. Jednoznačný cieľ je pobiť sa o medailu," dodal Sanitra pre TASR.