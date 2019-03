Šprint žien na MS bude asi aj s Kuzminovou, rozhodne sa po nástrele

Štart úvodných individuálnych pretekov - šprintu na 7,5 km žien bol o 16.15 h, nástrel približne hodinu predtým.

Östersund 8. marca (TASR) - Individuálne súťaže biatlonistov na jubilejných 50. majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde štartovali v piatok šprintom žien. Na štarte nemala chýbať ani slovenská medailová nádej Anastasia Kuzminová, ktorá sa pre ochorenie rozhodovala do poslednej chvíle, či nastúpi. Definitíva mala padnúť po nástrele pred pretekmi.



V dejisku šampionátu panovalo mrazivé počasie -5 stupňov Celzia, celý deň padal sneh a na strelnici prevažoval mierny vietor. Štart úvodných individuálnych pretekov - šprintu na 7,5 km žien bol o 16.15 h, nástrel približne hodinu predtým. Na štartovej listine figurovali zo Sloveniek okrem Kuzminovej (štartové číslo: 43) aj sestry Pavlína (49) a Ivona (69) Fialkové a Terézia Poliaková (5).



Trojnásobná olympijská víťazka Kuzminová pre chorobu vynechala už štvrtkový štafetový mix, v ktorom Slováci obsadili 12. miesto. Na facebooku napísala: "Veľmi ma to mrzí, chystala som sa na celý program pretekov. Nečakane, pred odchodom do Švédska, som ochorela. Cestovný deň a presun do Östersundu ma oslabili. Dva dni v posteli a dve tréningové jednotky. Bojujem o to, aby som sa postavila na štart rýchlostných pretekov."



Östersund organizuje MS tretíkrát v histórii po rokoch 2008 a 1970. Tradičné miesto podujatí SP, ktorých sa nahromadilo už 21, má 44-tisíc obyvateľov a charakterizuje ho aj tamojší kraj s názvom Jämtland, odvodený od obyvateľov Jämtlanti, v preklade vytrvalí a húževnatí, čo sú vlastnosti, ktoré by mohli uplatniť v konkurencii vyše 300 biatlonistov z 37 krajín aj slovenskí reprezentanti.



vyslaný redaktor TASR Michal Tegza