Biatlon MS: Zlatý šprint Nóra J.T. Boea

Výsledky



šprint na 10 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nór.) 24:37,6 min (1 tr. okr.), 2. Alexander Loginov (Rus.) +13,7 s (0), 3. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +16,5 (0), 4. Dmytro Pidručnyj (Ukr.) +16,8 (0), 5. Simon Desthieux +24,8 (0), 6. Martin Fourcade (obaja Fr.) +32,5 (0), 7. Erlend Bjöntegaard (Nór.) +34,8 (0), 8. Erik Lesser +44,7 (0), 9. Arnd Peiffer (obaja Nem.) +47,3 (1), 10. Benjamin Weger (Švajč.) +49,8 (0), ...39. Tomáš HASILLA +1:59,8 (0), 49. Matej KAZÁR +2:17,5 (1), 54. Martin OTČENÁŠ (všetci SR) +2:32,7 (1)

Östersund 9. marca (TASR) - Nór Johannes Thingnes Boe na majstrovstvách sveta v biatlone kraľoval v šprintérskej disciplíne. Na 10 km trati vo švédskom Östersunde zdolal ďalších medailistov, napriek jednému trestnému okruhu, presvedčivo, druhého Rusa Alexandra Loginova o 13,7 sekundy a tretieho Francúza Quentina Fillon Mailleta o 16,5. Z trojice Slovákov bol najlepší 39. Tomáš Hasilla (+1:59,8), 49. skončil Matej Kazár (+2:17,5) a 54. Martin Otčenáš (+2:32,7).Len málokto pochyboval o J.T. Boem, kráľom tohtoročnej sezóny. V seriáli Svetového pohára suverénne vedie, navyše v šprinte päťkrát zo siedmich pretekov zvíťazil, raz ho zdolal Rus Loginov, raz krajan Christiansen. Vlani na ZOH bol zlatý Nemec Peiffer, pred dvoma rokmi na MS v Hochfilzene zvíťazil Nemec Doll pred J.T. Boem a M. Fourcadem. Nór na MS vynikol so zlatým efektom v šprinte pred štyrmi rokmi vo fínskom Kontiolahti, teraz ho zopakoval a pre Nórsko vybojoval v histórii jubilejný 10. titul v šprinte z celkového počtu 35.V Östersunde sa počasie príliš nezmenilo, najskôr nesnežilo, no onedlho začalo, aby čoskoro prestalo. Na strelnici bol jemne točivý, aj keď nie silný vietor a neustále bolo mrazivo, s -6 stupňami.Výborne začal Tarjei Boe, starší brat Johannesa, no v stoji netrafil dva posledné terče. J.T. Boe bol tiež stopercentný v 'ležke' a jeho meno zasvietilo na čele. Pribrzil ho však druhý stojkový výstrel a aj keď zostal na medzičase prvý, odstupy neboli veľké. Onedlho sa pred neho dostal Loginov, no len o 0,2 sekundy, postupne však Rusovi došiel bežecký dych. Čakalo sa aj na M. Fourcada, ktorý na J.T. Boea i ďalších medailistov nestačil, aj keď bol na strelnici opäť perfektný. Nór vo svojich 25 rokoch sa v kariére ozdobil už piatym zlatom na MS, vrátane dvoch štafiet.Medzi 104 štartujúcimi sa usilovala vyniknúť aj trojica Slovákov. Matej Kazár (celková strelecká bilancia 0-1) začal sľubne, v stoji však minul štvrtý terč a stratil cenné sekundy. Martin Otčenáš (1-0) nabral trestný okruh na piatom terči, odvtedy však už problém nemal, no ani to nestačilo na výraznejšie umiestenie. Tomáš Hasilla (0-0) chybu v 'ležke' i 'stojke' neurobil, bol zo Slovákov najlepší, mal však dosť pomalé lyže.povedal Hasilla.Ani ďalšia dvojica slovenských reprezentantov nebola spokojná s výkonom na trati.