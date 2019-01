Bronzový na ZOH Pavol Hurajt pomáha radami skúseného matadora

Z Hurajta sa stal po skončení kariéry hlavne podnikateľ, no aj biatlonový funkcionár.

Osrblie 31. januára (TASR) - Prešlo už takmer deväť rokov, čo slovenský biatlonista Pavol Hurajt vybojoval na ZOH vo Vancouveri bronz. Odvtedy sa postupne zmenil na podnikateľa i funkcionára. Teraz pomáha radami skúseného matardora, či už vo funkcii v komisii športovcov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), alebo v úlohe viceprezidenta Slovenského zväzu biatlonu (SZB) pre športovcov. Svoje pôsobenie na MSJ v Osrblí ako ambasádor, stručne pomenoval: "Sledovať jedným okom ako sa šampionátu darí, ako tento veľký organizmus funguje a aj povzbudiť samotných športovcov, to je moja úloha."



Na mládežníckych vrcholoch sa zvykne zvažovať kto má akú budúcnosť a či z neho vyrastie veľká osobnosť, trebárs aj medailista na ZOH. Kadeti a juniori majú pootvorené dvierka do veľkého biatlonu a pozvoľna ich treba otvárať dokorán. "Majú ešte dosť času na to, aby z nich vyrástli nejaké osobnosti a dosahovali prenikavé výsledky aj medzi seniormi," radí P. Hurajt. "Ja dobre viem, že niekedy stačí rok a športovec sa posunie výrazne vpred, motivuje sa, začne na sebe ešte viac pracovať. Aj od týchto talentov treba očakávať, že sa niektorí čoskoro plnohodnotne zaradia do mužských a ženských reprezentácií."



Spomienky na začiatky i koniec športovej kariéry u Pavla Hurajta v Osrblí ožili, dosiaľ vybledli len veľmi málo. "Ja som teraz v takej polohe, že si od športu chcem oddýchnuť a nejako výrazne ma to späť neťahá. Určite sa však radujem z toho, čo môžem oceniť okamžite, a to samotný areál v Osrblí. Aj sneh mu doprial, je to tu všetko biele a organizátori pripravili šampionát na vysokej úrovni. Nemusia riešiť nejaké väčšie problémy a už sa na ich adresu nahromadilo dosť pochvalných slov. Napokon aj samotná A-licencia, ktorú Národné biatlonové centru od IBU získalo, nasvedčuje, že môžeme u nás očakávať ďalšie významné podujatia. Prvý krok s udelením najvyššej licencie sa už urobil, druhý, ten ťažší, na Osrblie ešte čaká, a to zožať úspech pri kandidatúre na usporiadanie pretekov Svetového pohára. Je o ne veľký záujem, preto si treba ceniť každý jeden postupný krok, či už zvládnuté preteky v rámci Zimnej svetovej univerziády, majstrovstvá sveta juniorov a IBU Cup, všetky tieto podujatia pomôžu odraziť sa aj k Svetovému poháru. Vieme, že ho dokážeme zvládnuť, aj starosti so snehom, keďže technika na výrobu umelého viac pokročila. Momentálne dávame o slovenskom biatlone vedieť nielen prostredníctvom MSJ, ale aj cez výsledky, pozorne ich sledujem a ženy sú perfektné, či Nasťa Kuzminová, alebo Paulína Fialková. Trochu ma hnevajú muži, nevedia sa úplne presadiť, poctivé tréningy by sa však mali čoskoro odraziť aj v úspešnosti, len treba na ne trpezlivo počkať."



Z Pavla Hurajta sa stal po skončení kariéry hlavne podnikateľ, no aj biatlonový funkcionár. "Viem, ako by mal fungovať biatlon, teraz v ňom cítiť najmä generačný problém, pretože naša mlaď ešte nedosahuje potrebnú výkonnosť. Niekto sa však určite vpred vyšvihne a seniorskej reprezentácii pomôže."



Pomer päťdesiat na päťdesiat, takto odhaduje svoje pôsobenie Pavol Hurajt v podnikaní a vo funkcionárčení. "Mám čo robiť, mám kolibu a teda sa mám o čo starať. Podnikanie ma v prvom rade živí. Pri biatlone viac oddychujem, či už v prezídiu SZB, ale pri trénovaní začínajúcich detí, to ma zatiaľ napĺňa dostatočne."