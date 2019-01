Už v polovici biatlonových MSJ v Osrblí superlatívy bez väčších výhrad

Organizátori zatiaľ zvládli rekordnú účasť i výkyvy počasia bez problémov a spokojnosť s osrblianskym areálom narástla.

Osrblie 30. januára (TASR) - Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov majú za sebou v biatlonovom Osrblí polovicu programu a už v predstihu padajú na adresu organizátorov superlatívy. Zatiaľ zvládli rekordnú účasť i výkyvy počasia bez problémov a spokojnosť s osrblianskym areálom narástla.



"Je to náročné podujatie, vedeli sme o tom, vieme to aj teraz," hodnotil doterajšie dni šéf organizačného výboru Ivor Lehoťan. "Niektoré detaily sme museli hneď na začiatku doladiť v súvislosti s hotovou, novou multifunkčnou budovou. Usporiadanie pracovných skupín, ktoré sa okolo podujatia krútia, si potrebovalo, ako sa povie, 'sadnúť', a myslím si, že sme to zvládli. Aj v nestálom počasí, keď nám v pondelok husto snežilo, boli preteky regulárne a dostali sme pochvalu za perfektne upravené trate. Treba si zaklopať na drevo, všetko odsýpa zatiaľ tak, ako sme si predstavovali."



Problémy sa hľadajú iba veľmi ťažko, z tých drobných spomenul Lehoťan len niekoľko: "Pri takom vysokom počte sa naskytnú, nemali sme napríklad rozmer grónskej vlajky, ktorý by zodpovedal ostatným. S víťazkou Slettemarkovou z Grónska sme naozaj nerátali, ale zahrali sme dcére a matke aj grónsku hymnu, čo vyvolalo u nich slzy dojatia a veľmi sme ich potešili."



O pochvalách zo strany účastníkov sa zatiaľ zmieňuje Lehoťan zdržanlivo: "Máme za sebou polovicu pretekov, najviac pochvál sa asi dotýkalo skvelých tratí a vynikajúcich snehových podmienok. Pre všetkých sú rovnaké, vydržia od začiatku až do toho posledného pretekára. Pochvaly však prúdia aj v súvislosti s prácou dobrovoľníkov, rozhodcov, všetci presne vedia, čo majú robiť. No a čo sa týka slovenského výsledkového korenia, to už ide trochu mimo mňa, nemám na to priamy dosah, ale bolo by pekné, keby sme mohli prilákať ešte viac divákov cez výsledky našich mladých talentov. Zatiaľ to tak úplne nie je, ale, verím, že nejaký záblesk príde. Najlepšie by bolo, keby sa tak stalo v piatkových či sobotných šprintoch, aby sa na nedeľu Národné bialtonové centrum vypredalo."