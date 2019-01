Na biatlonových MS juniorov získali v štafetách zlato Rusi, SR desiata

Výsledky:



štafety juniorov na 4x7,5 km: 1. Rusko (Said Karimulla Chzalili, Ilnaz Muchamedzianov, Vadim Istamgulov, Vasilij Tomšin) 1:20:13,5 h (1+9 dobíjaní), 2. Nemecko +1,0 s (0+4), 3. Taliansko +1,8 (0+3), 4. Nórsko +1:37,8 min (1+11), 5. Francúzsko +1:53,3 (2+13), 6. Česko +1:54,6 (2+12), ...10. SLOVENSKO (Lukáš Ottinger, Matej Baloga, Tomáš Sklenárik a Matej Lepeň) +3:45,4 (0+12)

Medzi juniorkami triumfovali Francúzky

Výsledky



štafety junioriek na 3x6 km: 1. Francúzsko (Camille Benedová, Sophie Chauveauová, Lou Jeanmonnotová) 54:26,4 min. (0 tr. okr.+1 dobíjanie), 2. Nemecko +15,1 s (0+3), 3. Švédsko +36,6 (0+4), 4. Taliansko +37,4 (0+5), 5. Nórsko +37,9 (0+6), 6. Rusko +56,6 (0+8), ... 15. SLOVENSKO (Veronika Machyniaková, Veronika Haidelmeierová, Henrieta Horvátová) +4:40,5 (0+4)

Osrblie 30. januára (TASR) - Na MSJ v biatlone si v Osrblí zlato v pretekoch štafiet juniorov vybojovalo Rusko v zložení Said Karimulla Chalili, Ilnaz Muchamedzianov, Vadim Istamgulov a Vasilij Tomšin. Finišovalo v tesnom závese pred Nemeckom (+1,0) a Talianskom (+1,8), Slováci s Lukášom Ottingerom, Matejom Balogom, Tomášom Sklenárikom a Matejom Lepeňom dobehli na 4x7,5 km trati desiati (+3:45,4).Prvý úsek zvládol Ottinger medzi 22 štartujúcimi tímami s tromi dobíjaniami na 11. mieste, so stratou na vedúcu pozíciu Kazachstanu 1:00,4 min. Baloga po čístej "ležke" stiahol čoskoro stratu na 9. mieste už iba na 32,3 sekundy, po "stojke" s jedným dobíjaním sa dokonca posunul na 6. priečku a na odovzdávke mal manko od najlepších Nemcov 45,2 s, na tretie miesto iba 29,7 s. Sklenárik sa najviac zdržal s tromi dobíjaniami na streľbe ležmo a 10. priebežnú priečku si zlepšil s jedným dobíjaním po "stojke". Do záverečného úseku poslal Lepeňa na nádejnom 5. mieste, 44,7 s za vedúcim Ruskom a 37,8 s za tretím miestom. Finišujúci Lepeň s pomalším behom upútal najmä len jedným dobíjaním v "ležke", v stoji dobíjal tri razy a dobehol na 10. mieste. O medaily sa bojovalo až do posledných metrov v rozpätí prvých troch len 1,8 sekundy.Lepeň bol spokojný najmä s konečným umiestením, keď sa zmestil do top desiatky:Titul v pretekoch štafiet junioriek na MSJ v biatlone putoval do Francúzska. Trojica Camille Benedová, Sophie Chauveauová a Lou Jeanmonnotová na 3x6 km trati dominovala hlavne strelecky, Jeanmonnotová dobíjala v celkovej bilancii iba raz na úplne posledný terč. Druhé skončili Nemky (+15,1) a tretie Švédky (+36,6), Slovenky (Veronika Machyniaková, Veronika Haidelmeierová, Henrieta Horvátová) dobehli na 15. mieste (+4:40,5).Medzi 24 tímami sa usilovali Slovenky hlavne preniknúť do desiatky najlepších a Veronika Machyniaková s jedným dobíjaním začala na 10. mieste sľubne. Na druhom úseku Veronika Haidelmeierová mala najskôr stratu 40,7 sekundy za najlepším triom z Francúzska, a keď odovzdávala s dvoma dobíjaniami finišujúcej Horvátovej, manko na 15. mieste narástlo na 3:05,8. Horvátová s jedným dobíjaním v ležke a čistou streľbou v stoji už na viac ako na 15. miesto nemala, a to patrilo slovenské trio medzi najlepšie strieľajúce tímy.Pred záverečným úsekom viedlo Francúzsko 15,3 sekundy pred Kanadou a 22,3 s pred Nemeckom, v cieli sa vďaka Jeanmonnotovej radovali Francúzky s bezpečným náskokom zo zlata.