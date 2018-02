Na biatlonových MSJ vo vytrvalostných pretekoch kadetky SR v úzadí

Výsledky vytrvalostných pretekov



kadetky na 10 km:



1. Elvira Karin Obergová (Švéd.) 35:35,9 (1)

2. Anastasia Ševčenková +35,6 (2)

3. Anastasia Gorejevová (obe Rus.) 53,8 (3)

...53. Mária REMEŇOVÁ 5:32,7 (5)

67. Veronika HAIDELMEIEROVÁ 7:13,5 (1)

69. Henrieta HORVÁTOVÁ 7:29,7 (7)

80. Zuzana REMEŇOVÁ (všetky SR) 9:57,7 (9)



kadeti na 12,5 km:



1. Michail Pervušin (Rus.) 37:41,2 (1)

2. Filip Andersen (Nór.) +12,3 (1)

3. Martin Bourgeois Republique (Fr.) 47,2 (2)

...5. Tomáš SKLENÁRIK 58,6 (2)

36. Samuel HUBAČ 5:16,6 (5)

75. Lukáš OTTINGER 9:05,0 (8),

Otepää 26. februára (TASR) - V úvodných pretekoch na vytrvalostnej trati sa slovenské mladé biatlonistky na MS juniorov a kadetov v estónskom Otepää nepresadili. Najlepšia z kadetiek na 53. mieste Mária Remeňová zaostala za zlatou Švédkou Elvirou Karin Öbergovou, ktorá práve v tento deň oslavovala 19 rokov, 5:32,7 min.Zaujala streľba 67. Veroniky Haidelmeierovej len s jednou chybou, no s pomalším behom. Štartovalo 91 kadetiek a V. Haidelmeierová patrila na strelnici medzi najlepšie.Medzi 93 kadetmi piatym miestom príjemne prekvapil Tomáš Sklenárik. So streľbou 1-0-0-1 dokonca siahal aj na medailu a v 18 rokoch dosiahol zatiaľ životný úspech. Vo vetre a mraze s mínus 9 stupňami dosiahol 13-ty najlepší bežecký čas, vo finiši ešte zabojoval, predstihol Poliaka Janika, no zo 4. priečky ho stihol ešte vytlačiť Rus Viuchin o 0,04 s. Na bronz mu chýbalo 11,4 s.