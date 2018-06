Osrblie sa nasmerovalo na MSJ so snahou pripraviť bezchybný šampionát

Organizátori sa pousilujú, aby sa prejavil časový náskok aj v detailoch, a v tomto bude šampionát úplne iný ako v roku 2017 a možno aj v roku 1994, keď Osrblie pripravilo MSJ prvýkrát.

Banská Bystrica 12. júna (TASR) - Osrblie sa nasmerovalo na biatlonové juniorské majstrovstvá sveta (27. januára - 3. februára 2019) so snahou pripraviť bezchybný šampionát a v dostatočnom predstihu už rieši každý detail.



"Môžeme pristupovať ku všetkému koncepčne, a to je veľký rozdiel s rokom 2017," pochvaľuje si šéf organizačného výboru Ivor Lehoťan. "Vtedy nás na začiatku januára Medzinárodná biatlonová únia (IBU) požiadala o organizáciu MSJ a my sme sa rozhodli v akejsi eufórii pomôcť. Za štyri týždne sa do detailov podujatie nedalo pripraviť, najväčší problém nám narobilo zháňanie ubytovacích kapacít pre vyše 600 účastníkov," povedal Lehoťan.



Teraz sa začalo systematicky, s dostatočným predstihom: "Myslím si, že ani v roku 2017 sme si hanbu neurobili a časový tlak sme dôstojne zvládli. My si však pred seba kladieme ešte väčšie nároky a chybičiek sa snažíme zbaviť. V organizačnom prezídiu sa zišli ľudia, ktorí by sa mali postarať o možno najlepší juniorský šampionát v histórii. Všetci v našom štábe majú čo regiónu povedať, či primátori miest Brezno a Banská Bystrica, šéf VŠC Dukla, krajský župan, alebo aj prezident Slovenského olympijského výboru. Medzi nami sme opäť privítali Železiarne Podbrezová, a to je veľká pomoc. Už len taká maličkosť, nanovo vyasfaltovaná cesta medzi Hroncom a Osrblím poteší, budeme mať aj nové mediálne centrum, pre športovcov prichystáme family klub, aj diváci s novým zázemím si prídu na svoje."



Organizátori sa pousilujú, aby sa prejavil časový náskok aj v detailoch, a v tomto bude šampionát úplne iný ako v roku 2017 a možno aj v roku 1994, keď Osrblie pripravilo MSJ prvýkrát. Celý areál osviežia počas MSJ na veľkých plagátoch dve biatlonové postavičky s diamantom v pozadí. Lehoťan, ktorý pracuje aj vo funkcii viceprezidenta IBU, spojil dotváranie Národného biatlonového centra v Osrblí s možnosťou čo najskôr získať najvyššiu licenciu, ktorá by umožnila v budúcnosti organizovať preteky Svetového pohára: "Chceme ju získať už na jeseň, cítim, že sa blížime do finále a celý proces úspešne zavŕšime. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby celé naše prípravy na MSJ zarezonovali vo svetovom biatlone a my by sme mohli pokojne požiadať o pridelenie Svetového pohára."



Ambasádorom podujatia bude spolu s Anastasiou Kuzminovou ďalší medailista na ZOH Pavol Hurajt. "MSJ som zažil len ako bežec na lyžiach, až potom som prešiel k biatlonu. Je to maturita pre mládežníckych reprezentantov, po ktorej sa presúvajú s rôznymi ťažkosťami medzi seniorov. V úlohe ambasádora sa vynasnažím najmä radiť, aby neurobili nejakú chybu. Najvážnejšie nastávajú pri zvyklostiach, niečo sa naučia od osobných trénerov a odrazu so snahou vyniknúť zaužívané metódy zmenia. Niekedy to dopadne neúspešne a to dobré, predchádzajúce pokazia," uviedol Hurajt.