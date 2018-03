Francúzsky biatlonista M. Fourcade víťazom stíhacích pretekov 8. kola

Výsledky



stíhacie preteky na 12,5 km: 1. Martin Fourcade (Fr.) 31:31,6 (2 tr. okr.), 2. Lukas Hofer (Tal.) +18,1 (1), 3. Johannes Thingnes Boe (Nór.) 32,5 (4), 4. Maxim Cvetkov (Rus.) 42,7 (0), 5. Henrik L'Abee-Lund (Nór.) 45,2 (3), 6. Simon Eder (Rak.) 45,7 (1), 7. Anton Šipulin (Rus.) 53,3 (1), 8. Benedikt Doll (Nem.) 55,8 (2), 9. Benjamin Weger (Švajč.) 59,2 (2), 10. Arnd Peiffer (Nem.) 1:03,7 (3)



Priebežné hodnotenie SP (19 z 22 pretekov): 1. M. Fourcade 996, 2. J.T. Boe 947, 3. Šipulin 627, 4. Peiffer 590, 5. Fak 550, 6. Hofer 531, ...64. OTČENÁŠ 35, 72. KAZÁR 23



SP v stíhacích pretekoch (6 zo 7): 1. M. Fourcade 336, 2. J.T. Boe 310, 3. Šipulin 227, 4. Hofer 199, 5. Peiffer 189, 6. Fak 188, ...77. OTČENÁŠ 1



Holmenkollen 17. marca (TASR) - Francúz Martin Fourcade sa stal v nórskom Holmenkollene víťazom 8. kola Svetového pohára v biatlone. Od druhého Taliana Lukasa Hofera ho v cieli na 12,5 km trati delilo 18,1 sekundy a od tretieho Nóra Johannesa Thingnesa Boea 32,5. M. Fourcade tak zvýraznil na čele priebežného poradia odstup od svojho najväčšieho konkurenta J.T.Boea.L'Abee-Lund, J.T. Boe +6, M. Fourcade a Eberhard +7, takto odštartovala najlepšia štvorica v šprinte na stíhacie preteky. Len 14 bodový náskok M.Fourcada v hodnotení disciplíny pred J.T. Boem zvyšovala dramatickosť. V hre však bolo aj dôležitejšie poradie, v celkovom súčte Francúz viedol len o 37 bodov a nikto z tejto dvojice si nemohol dovoliť výraznejšie zakolísať.M. Fourcade v šprinte spadol, zlomil paličku a v podstate sa pripravil o víťazstvo. Jeho strata však veľká nebola a po štarte stíhačky netrvalo dlho, kým ju zlikvidoval. Štvorica sa spojila už pred prvou streľbou, no hneď sa aj rozpojila. Eberhard stroskotal na štyroch terčoch, M. Fourcade a J.T. Boe minuli hneď prvý a L'Abee-Lund to, čo stratil, znovu získal.Druhá 'ležka' odsúdila L'Abee-Lunda na trestný okruh, M. Fourcade vyčistil všetky terče a keďže J.T. Boe minul tretí a piaty, poradie sa dokonale premiešalo. Z náskoku si Francúz všetko ubral na treťom stojkovom terči a opäť sa spojil s L'Abee-Lundom. Poslednú streľbu stojmo v ideálnom počasie strieľali takmer súčasne a lepšie z nej vyšiel bezchybný Francúz. Nór si pridal na druhom a treťom terči dva trestné okruhy navyše, čo využili na medailové umiestenia Talian Hofer a J.T.Boe. Najväčšia spokojnosť však sprevádzala M. Fourcada so 72. víťazstvom v kariére, deviatym v sezóne.