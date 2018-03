Francúz M. Fourcade zvíťazil v šprinte 9. kola a získal malý glóbus

Výsledky



šprint na 10 km: 1. Martin Fourcade 25:49,0 (0 tr. okr.), 2. Simon Desthieux (obaja Fr.) +33,2 (0), 3. Fredrik Lindström (Švéd.) 33,5 (0), 4. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) 35,2 (0), 5. Erik Lesser (Nem.) 38,4 (0), 6. Maxim Cvetkov (Rus.) 43,0 (0) a Quentin Fillon Maillet (Fr.) 43,0 (0), 8. Arnd Peiffer (Nem.) 50,0 (1), 9. Alexander Loginov 58,6 (1), 10. Anton Šipulin (obaja Rus.) 1:07,0 (0), ...48. Matej KAZÁR 2:40,6 (2), 63. Tomáš HASILLA 3:19,1 (2), 66. Martin OTČENÁŠ (všetci SR) 3:29,2 (2)



Priebežné hodnotenie SP (20 z 22 pretekov): 1. M. Fourcade 1056, 2. J.T. Boe 974, 3. Šipulin 658, 4. Peiffer 624, 5. Fak 572, 6. Hofer 559, ...64. OTČENÁŠ 35



Konečné poradie SP v šprinte (8 z 8): 1. M. Fourcade 384, 2. J.T. Boe 382, 3. Peiffer 259, 4. Šipulin 256, 5. Rastorgujevs 224, 6. Desthieux 223, ...54. OTČENÁŠ 34, 73. KAZÁR 23

Ťumeň 22. marca (TASR) - Francúz Martin Fourcade v šprinte 9. kola Svetového pohára v biatlone v ruskom Ťumeni zvíťazil a získal aj malý krištáľový glóbus za prvenstvo v disciplíne. Pomohlo mu zlyhanie Nóra Johannesa Thingnesa Boea, ktorý s dvoma trestnými okruhmi preteky nezvládol a dobehol až 14-ty (+1:22,4). Na 10 km šprintérskej trati za M. Fourcadem skončili jeho krajan Simon Desthieux (+33,2) a Švéd Fredrik Lindström (+33,5). V priebežnom hodnotení SP zvýraznil svoj náskok na čele po 20 disciplínach M. Fourcade. Z trojice Slovákov bol najlepší na 48. mieste Matej Kazár (+2:40,6).Na ďalekom Sibíri Česko, Kanada, USA, Ukrajina a aj niektoré individuuality medzi 84 štartujúcimi chýbali, a to z rôznych dôvodov, či už dopingových na znak protestu, alebo politických, ako učinila Ukrajina. Tí najdôležitejší však na štarte boli a v šprinte sa vyriešila definitívne otázka kto vyhrá v celkovom hodnotení disciplíny. Martin Fourcade jedine v šprinte ťahal za kraší koniec v porovnaní s J.T. Boem, 31-bodovú stratu však zlikvidoval, pretože Nór preteky pokazil.M. Fourcade s číslom 21 dokončil šprint v prijateľnom mraze -2,5, postupne v hustnúcom, neskôr slabnúcom snežení a takmer v bezvetrí opäť bravúrne. Zastrieľal spoľahlivo 'ležku', síce s dlhým časom 37,2 sekundy, no s druhým najrýchlejším medzičasom. V 'stojke' mieril opäť brilantne a v cieli už len čakal, ako dopadne J.T.Boe a či náhodou nebude horší ako 12-ty. Prvý a tretí teč severan nevybielil a vniesol do súboja nečakanú zápletku. Na medzičase zaostával za Francúzom vyše 40 sekúnd, 'stojku' síce parádne zvládol, poskočil na priebežné 16. miesto, no vo finiši sa už prejavila únava a výraznejšie ako na 14-te sa už neposunul. M. Fourcade si pripísal v kariére 73. triumf, desiaty v sezóne, vrátane dvoch zlatých na ZOH a obhájil aj prvenstvo v disicplíne SP.Štartovali aj traja Slováci, Matej Kazár (celková strelecká bilancia 1-1), Martin Otčenáš (0-2) a Tomáš Hasilla (0-2). Kazár netrafil druhý terč a úplne posledný desiaty, Otčenáš bleskovo vyčistil ležkové terče za 25,4 sekundy, druhý a tretí stojkový terč však nesklopil, Hasilla prvý a štvrtý.