Nórsky biatlonista J.T. Boe triumfoval v šprinte 6. kola v Anterselve

Výsledky:



šprint na 10 km: 1. Johannes Thingnes Boe 23:53,9 (1 tr. okr.), 2. Erlend Bjöntegaard (obaja Nór.) +17,5 (0), 3. Antonin Guigonnat 20,2 (1), 4. Martin Fourcade (obaja Fr.) 21,3 (0), 5. Simon Eder (Rak.) 23,9 (1), 6. Simon Desthieux 33,5 (2), 7. Quentin Fillon Maillet (obaja Fr.) 33,7 (2), 8. Lukas Hofer (Tal.) 42,0 (1), 9. Arnd Peiffer (Nem.) 43,9 (2), 10. Dominik Windisch (Tal.) 45,5 (1), ... 47. Tomáš HASILLA 1:54,8 (2), 50. Michal Šima 1:56,5 (1), 65. Matej KAZÁR 2:26,6 (3), 68. Martin OTČENÁŠ (všetci SR) 2:30,5 (3)



Priebežné hodnotenie SP (13 z 26 pretekov): 1. J.T. Boe 722, 2. Loginov 491, 3. M. Fourcade 471, 4. Desthieux 438, 5. Eder 434, 6. T. Boe 408, ... 54. OTČENÁŠ 33, 76. KAZÁR 11



SP v šprinte (6 z 9): 1. J.T. Boe 354, 2. Loginov 251, 3. Doll 209, 4. Desthieux 208, 5. T. Boe 203, 6. Guigonnat 197, ... 58. OTČENÁŠ 17, 67. KAZÁR 10

Anterselva 25. januára (TASR) - Nór Johannes Thingnes Boe sa stal víťazom šprintu 6. kola Svetového pohára biatlonistov a upevnil si jasné vedenie v priebežnom hodnotení. Na 10 km trati v talianskej Anterselve sa radoval z okrúhleho 10. triumfu v sezóne, druhého v poradí Nóra Erlenda Bjöntegaarda zdolal o 17,5 sekundy a tretieho Francúza Antonina Guigonnata o 20,2. Zo štvorice Slovákov sa žiaden neumiestnil medzi bodovanou štyridsiatkou.O jubilejný 10. triumf v tejto sezóne sa usiloval suverén sezóny J.T. Boe svojím typickým spôsobom, najmä superrýchlym behom. Predtým mu 5. kolo SP v nemeckom Ruhpodlingu vyšlo dokonale, a ak by zvíťazil, tak by už štvrtý raz za sebou nepoznal pocit prehry v individuálnych pretekoch. V šprinte si zapísal pred Anterselvou štyri víťazstvá, raz skončil druhý, keď ho zdolal v Oberhofe Rus Loginov.Nóra túžil predstihnúť hlavne M. Fourcade a po bezchybnej streľbe ležmo bol na najlepšej ceste. T. Boe minul hneď prvý terč, no jeho mladší brat J.T. Boe sa po 'ležke' vyšvihol na čelo s jasným náskokom. Súboj na diaľku vyvrcholil v 'stojke', M. Fourcade bol opäť bezchybný, J.T. Boe však musel po netrafenom štvrtom stojkovom terči ísť na trestný okruh. Napriek tomu mal po ňom na medzičase náskok na vedúcej priečke 9,5 sekundy pred Francúzom a mohol si pokojne zabehnúť za 10. triumfom v sezóne, 32. v kariére. M. Fourcada napokon odsunul z pódiového umiestenia nielen jeho krajan Guigonnat, ale aj Nór Bjöntegaard, ktorí sa vypli vo finiši k veľkému výkonu.Zo štvorice Slovákov medzi 103 štartujúcimi najskôr v slnečnom a málo veternom počasí strieľal Martin Otčenáš (strelecká bilancia 3-0) a tri chyby v polohe ležmo na druhom, treťom a štvrtom terči ho zatlačili úplne do úzadia. Matej Kazár zasa nesklopil prvý a štvrtý terč (2-1), v stoji štvrtý, Tomáš Hasilla (1-1) druhý, v 'stojke' tretí, a Michal Šima (1-0) prvý.