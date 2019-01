Nór J.T. Boe zvíťazil v stíhacích pretekoch 4. kola SP

Výsledky



stíhacie preteky na 12,5 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nór.) 34:29,8 (3 tr. okr.), 2. Arnd Peiffer (Nem.) +15,1 (1), 3. Lukas Hofer (Tal.) 15,8 (0), 4. Martin Fourcade (Fr.) 32,6 (3), 5. Alexander Loginov (Rus.) 42,4 (4), 6. Simon Desthieux (Fr.) 51,8 (1), 7. Benedikt Doll (Nem.) 1:30,7 (4), 8. Julian Eberhard 1:41,8 (5), 9. Simon Eder (obaja Rak.) 2:00,5 (1), 10. Jevgenij Garaničev (Rus.) 2:01,5 (1), ... 34. Martin OTČENÁŠ 3:21,2 (2), 40. Matej KAZÁR 3:49,9 (2), 53. Šimon BARTKO (všetci SR) 7:58,4 (9)



Priebežné hodnotenie SP (10 z 26 pretekov): 1. J.T. Boe 542, 2. Loginov 412, 3. M. Fourcade 342, 4. Desthieux 336, 5. Eder 328, 6. Peiffer 307, ... 47. OTČENÁŠ 33, 71. KAZÁR 11



SP v stíhacích pretekoch (4 z 8): 1. J.T.Boe 212, 2. Loginov 178, 3. Peiffer 149, 4. Hofer 146, 5. M. Fourcade 143, 6. T. Boe 143, ... 47. OTČENÁŠ 16, 65. KAZÁR 1

Oberhof 12. januára (TASR) - Nór Johannes Thingnes Boe sa víťazom stíhacích pretekov 4. kola Svetového pohára biatlonistov. Na 12,5 km trati zdolal v nemeckom Oberhofe druhého v poradí Nemca Arnda Peiffera o 15,1 sekundy a Taliana Lukasa Hofera o 15,8. V priebežnom hodnotení SP si J.T. Boe zvýraznil svoj náskok na čele. Z trojice slovenských zástupcov bodovali dvaja, najlepšie skončil 34. Martin Otčenáš (+3:21,2), 40. priečka patrila Matejovi Kazárovi (+3:49,9), na 53. miesto sa zaradil Šimon Bartko (+7:58,4).Najbližšie k víťazstvu mal Rus Loginov, V šprinte príjemne prekvapil, bežecky bol výborný a zdolal o 25 sekúnd aj nórsku osobnosť, sezónneho suveréna J.T. Boea, ktorý v tejto sezóne prvý raz pocítil v šprinte chuť prehry. Pred štartom sa ponúkal súboj hlavne týchto dvoch lídrov priebežného poradia SP, aj keď sa na štarte zoradili v rozpätí 47 sekúnd siedmi, vrátane Francúza M. Fourcada, ktorý neustále hľadá top formu z predchádzajúcich rokov.V hustom snežení a vetre sa poradie na čele zmenilo hneď po úvodnej streľbe ležmo, Loginov musel na trestný okruh a na čelo sa posunul J.T. Boe s odstupom 9,8 sekundy na Rusa. Druhá 'ležka' bola v znamení zhodného jedného trestného okruhu pre prvých troch a poradie na čele sa s J.T. Boem, Loginovom a M. Fourcadem zostalo. V prvej 'stojke' sa spojili a vyhranili na čele J.T.Boe a M. Fourcade, Loginov po dvoch chybách klesol až na 5. pozíciu. Záverečnú 'stojku' odstrieľali Francúz a Nór súčasne a lepšie z nej vyšiel severan. Fourcade netrafil druhý a štvrtý terč, Nór len druhý a vynieslo mu to náskok na čele 8,6 sekundy pred Talianom Hoferom. J.T. Boe už vo finiši vládol a pripísal si v kariére 29. víťazstvo, siedme v sezóne.O prísun bodov do SP sa usilovali zo Slovákov traja, z 31. priečky na štarte Matej Kazár, z 54-tej Martin Otčenáš a z 57-ej Šimon Bartko. Kazár (strelecká bilancia 0-0-2-0), Otčenáš (0-1-0-1) i Bartko vo svojej premiérovej stíhačke v SP (1-2-3-3) začali nádejne a najmä Kazár upútal bezchybnosťou v oboch streľbách ležmo. V presnom mierení ale nevydržal aj v druhej časti pretekov, naopak Otčenáš si veľmi pomohol pri tretej streľbe a posunul sa na 31. priečku. Otčenáš i Kazár si napokon body do SP vybojovali a najmä Otčenáš podal veľmi dobrý výkon, keď z 54. postavenia na štarte sa zlepšil o 20 priečok. Výsledkový posun zaznamenal aj Bartko s kariérnym maximom, aj keď si body do SP nepripísal.