Nór J.T.Boe vyhral šprint 5. kola v Ruhpoldingu a zvýšil náskok v SP

Výsledky:



1. Johannes Thingnes Boe (Nór.) 22:56,3 min (1 tr. okruh), 2. Tarjei Boe (Nór.) +7,9 s (0), 3. Benedikt Doll (Nem.) +10,5 (1), 4. Martin Fourcade (Fr.) +15,9 (0), 5. Alexander Loginov (Rus.) +26,1 (1), 6. Lukas Hofer (Tal.) +33,2 (1), 7. Johannes Kühn (Nem.) +39,4 (1), 8. Simon Eder (Rak.) +42,7 (0), 9. Emilien Jacquelin (Fr.) +46,3 (1), 10. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +47,0 (0) ... 57. Martin OTČENÁŠ +1:53,1 (2), 71. Michal ŠIMA +2:09,0 (1), 79. Matej KAZÁR +2:18,1 (1), 81. Šimon BARTKO (všetci SR) +2:19,7 (2)



celkové poradie SP (po 11 z 26):



1. J. T. Boe 602 b, 2. Loginov 452, 3. M. Fourcade 385, 4. Eder 362, 5. Simon Desthieux (Fr.) 362, 6. T. Boe 352, ... 50. OTČENÁŠ 33, 73. KAZÁR 11



celkové poradie šprint (5 z 9):



1. J. T. Boe 294 b, 2. Loginov 236, 3. Doll 209, 4. T. Boe 178, 5. Desthieux 170, 6. Julian Eberhard (Rak.) 162, 53. OTČENÁŠ 17, 63. KAZÁR 10

Ruhpolding 17. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Boe zvíťazil vo štvrtkovom šprinte 5. kola Svetového pohára. Vedúci muž celkového poradia seriálu zdolal na 10 km trati v bavorskom Ruhpoldingu svojho staršieho brata Tarjeia Boea, ktorý v cieli zaostal o 7,9 sekundy. Na treťom mieste finišoval nemecký pretekár Benedikt Doll s mankom 10,5 s.Dvadsaťpäťročný J. T. Boe potvrdili svoju výnimočnú fazónu v prebiehajúcej sezóne, v ktorej do svojej zbierky pridal už ôsme víťazstvo a výlučne sa v nej umiestňuje v top desiatke. Aj v Ruhpoldingu predviedol vynikajúcu bežeckú formu, po bezchybnej ležke síce v stojke netrafil druhý terč, no z trestného okruhu vybehol s minimálnym mankom 4,7 sekundy na svojho brata Tarjeia. Ten bol stopercentný a dovtedy viedol, v cieli však už zaostal o 7,9 s. Doll taktiež chyboval na druhej streleckej položke, keď nevybielil posledný terč a v cieli mu to stačilo na tretie miesto.Na pódium útočil aj Francúz Martin Fourcade, ktorý predviedol čistú streľbu, ale bežecká forma mu vo finiši stačila len na štvrté miesto s mankom 15,9 s. Víťaz posledného šprintu v Oberhofe Alexander Loginov z Ruska i Talian Lukas Hofer chybovali raz a obsadili piate a šieste miesto.povedal víťaz pre televíziu ARD. Johannes Thingnes Boe má na čele celkového poradia 602 bodov, druhý Loginov stráca 150. Tretí M. Fourcade má na konte 385 bodov.Len málo spokojnosti vyžarovali zo seba slovenskí muži v cieli, keď im do hodnotenia SP im nepribudol ani bod. Najvyššie z nich skončil Otčenáš na 57. mieste, keď dvakrát chyboval v stojke a mal manko 1:53,1 min. Michal Šima obsadil s jednou chybou 71. miesto (+2:09,0), o osem priečok nižšie finišoval Matej Kazár (1+0, +2:18,1) a Šimon Bartko bol 81. (1+1, +2:19,7).Najlepšieho zo Slovákov Martina Otčenáša nepodržal ani bežecký čas.Mužský šprint sa mal pôvodne konať už v stredu, no organizátori ho museli preložiť po veľkých prívaloch snehu v uplynulých dňoch. Miestne úrady po nich vyhlásili až do stredy výnimočný stav a organizátori tak nestihli na čas upraviť trať.Na piatok a sobotu sú naplánované štafety mužov a žien a na nedeľu preteky s hromadným štartom.