V štafete Svetového pohára zvíťazili Rusi

výsledky:



štafety na 4x7,5 km: 1. Rusko (Maksim Cvetkov, Jevgenij Garaničev, Dmitrij Malyško, Alexander Loginov) 1:20:54,3 (0 tr. okr.+6 dobíjaní), 2. Francúzsko +1:01,1 (1+8), 3. Rakúsko 2:18,6 (1+7), 4. Česko 2:36,0 (1+10), 5. Švédsko 2:42,7 (1+7), 6. Taliansko 2:43,1 (0+14), ... 11. SLOVENSKO (Michal ŠIMA, Matej KAZÁR, Tomáš HASILLA, Martin OTČENÁŠ) 4:07,1 (2+13)



SP v štafetách (2 z 5 pretekov): 1. Švédsko 100, 2. Rusko 100, 3. Rakúsko 91, 4. Nórsko 90, 5. Francúzsko 86, 6. Nemecko 82, ... 11. SLOVENSKO 56

Oberhof 13. januára (TASR) - Štafeta Rusov v zložení Maksim Cvetkov, Jevgenij Garaničev, Dmitrij Malyško a Alexander Loginov zvýraznila v nedeľu ruskú dominanciu vo 4. kole Svetového pohára v biatlone. Po triumfe žien zvíťazili v nemeckom Oberhofe aj ruskí muži, na 4x7,5 km trati zdolali druhých Francúzov o 1:01,1 min a tretích Rakúšanov o 2:18,6. Štafeta Slovenska (Michal Šima, Matej Kazár, Tomáš Hasilla a Martin Otčenáš) finišovala na 11. mieste (+4:07,1).Slováci sa pokúšali zlepšiť sezónny výsledok z Hochfilzenu, kde na prvých štafetových pretekoch sezóny obsadili až 15. miesto. Michal Šima (strelecká bilancia 0+0, 1+3) preteky medzi 27 štafetami rozbiehal, nasledovali Matej Kazár (0+0, 1+3), Tomáš Hasilla (0+2, 0+2) a finišujúci, tak ako v Rakúsku, momentálne v najlepšej forme Martin Otčenáš (0+0, 0+3). Švédsko, Nórsko a Nemecko sa postavili na pódium v Hochfilzene, patrili medzi najväčších favoritov, no túto rolu nenaplnili.Šima na streľbu stojmo prišiel šiesty, po trestnom okruhu z nej odchádzal už 10-ty a odovzdával po dobrom bežeckom výkone 8-my, 1:09,0 za vedúcim Francúzskom. Kazár rovnako s trestným okruhom nezvládol polohu stojmo a pokles v poradí bol citeľný, zo 7. priečky na 11-tu.Tomáš Hasilla vyrazil na trať na 10. mieste, 2:09,0 min za vedúcim Ruskom. Pred streľbou stojmo sa ani on nevyhol nepríjemnému pádu, našťastie bez výraznejších následkov. Martin Otčenáš na 11. priečke sa ešte pokúšal posunúť medzi desiatku, rozdiely však boli už priveľké.Opäť nebola núdza o pády, aj keď sa oproti ženským štafetám podmienky zlepšili, v Rennsteig aréne fúkalo menej a namiesto sneženia už pršalo. Nemcov sklamal na druhom úseku Schempp s trestným okruhom na 'ležke', na 'stojke rovnako dopadol Francúz Desthieux a Čech Krčmář. Do polovici trati pôsobili suverénne Rusi, bez jedinej chyby na strelnici, dvakrát dobíjal až Malyško na 3. úseku. Jeho náskok sa ešte navýšil na vyše minútový, keď trestný okruh si pridal v 'stojke'aj Nór Bjöntegaard. Finišujúci Loginov suverénne doviedol Rusov k víťazstvu, ktorí napodobnili svoje krajanky zo ženských štafiet.