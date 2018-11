Štart biatlonistky Dahlmeierovej v úvode sezóny je naďalej otázny

Dahlmeierová má za sebou úspešné zimné olympijské hry, keď v juhokórejskom Pjongčangu získala zlatú medailu v šprinte i v stíhacích pretekoch.

Berlín 8. novembra (TASR) - Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová sa po zdravotných problémoch zapríčinených zníženou imunitou vrátila späť do tréningového procesu. Naďalej však zostáva otázne, či sa dvojnásobná olympijská víťazka predstaví na úvodnom podujatí Svetového pohára začiatkom decembra v Slovinsku.



Dahlmeierová vo štvrtok pridala na sociálnu sieť video zo svojho prvého tréningu po tom, ako si v polovici októbra dala prestávku od tréningovej záťaže. "Necítim sa príliš dobre na to, aby som mohla trénovať ako profesionálka. Musím sa naučiť viac počúvať svoje telo," povedala pred vynútenou prestávkou 25-ročná nemecká reprezentantka, ktorá sa nezúčastní ani v záverečnom prípravnom kempe nemeckej reprezentácie pred Svetovým pohárom v Pokljuke.



Dahlmeierová má za sebou úspešné zimné olympijské hry, keď v juhokórejskom Pjongčangu získala zlatú medailu v šprinte i v stíhacích pretekoch. Po olympijských hrách mladá Nemka zvažovala svoju budúcnosť, no napokon sa rozhodla pre pokračovanie v kariére.