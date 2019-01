Stredajší šprint biatlonistov v Ruhpoldingu zrušili pre prívaly snehu

Organizátori v bavorskom zimnom stredisku dúfajú, že sa im podarí súťaž usporiadať do konca týždňa v náhradnom termíne.

Ruhpolding 15. januára (TASR) - Medzinárodná biatlonová únia (IBU) rozhodla o zrušení stredajšieho šprintu mužov na 10 km v rámci 5. kola Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. Súťaž sa pre prívaly snehu odkladá na neurčito.



"Keďže miestne úrady zatiaľ neodvolali výnimočný stav, mužský šprint sa nebude môcť v stredu uskutočniť," uviedla v utorok IBU na svojom oficiálnom twitterovom účte. Výnimočný stav vyhlásili v dôsledku obrovského množstva snehu, ktorý napadol v Bavorsku uplynulý týždeň. Trvať by mal najmenej do stredy. "Bezpečnosť ľudí je pre nás absolútnou prioritou," citovala agentúra DPA zo stanoviska regionálneho úradu.



Organizátori v bavorskom zimnom stredisku dúfajú, že sa im podarí súťaž usporiadať do konca týždňa v náhradnom termíne. Situáciu v biatlonovej Chiemgau Arene komplikuje fakt, že všetku tamojšiu ťažkú techniku použili v iných oblastiach. Pri organizácii podujatia SP neboli nasadení ani pomocníci z radov vojska či záchranných zložiek. Organizátori zrušili aj utorkové slávnostné otvorenie podujatia.



Program SP v Ruhpoldingu by mal pokračovať vo štvrtok šprintom žien. Na piatok a sobotu sú naplánované štafety mužov a žien a na nedeľu preteky s hromadným štartom.