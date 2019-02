Miešaná štafeta Francúzska bola najlepšia v 8. kole SP v biatlone

Výsledky



miešané štafety na 2x7,5 km a 2x6 km: 1. Francúzsko (Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Celia Aymonierová, Anais Chevalierová) 1:03:51,4 (0 tr. okr.+3 dobíjania), 2. Nemecko (Erik Lesser, Benedikt Doll, Franziska Hildebrandová, Vanessa Hinzová) +13,5 (0+6), 3. Nórsko (Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Thingnes Boe, Tiril Eckhoffová, Marte Olsbu Röiselandová) 1:02,2 (2+11), 4. Švajčiarsko 1:31,2 (1+6), 5. Švédsko 1:59,7 (0+5), 6. Česko 2:12,9 (0+8)



SP v miešaných štafetách single a mix (4 zo 6 pretekov): 1. Francúzsko 211, 2. Nórsko 186, 3. Rakúsko 167, 4. Nemecko 167, 5. Taliansko 164, 6. Švédsko 150, ...25. SLOVENSKO 28

Salt Lake City 18. februára (TASR) - Miešaná štafeta Francúzska v zložení Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Celia Aymonierová a Anais Chevalierová bola najlepšia v 8. kole Svetového pohára v biatlone. Na mužskej 2x7,5 a ženskej 2x6 km trati za ňou v americkom Salt Lake City finišovalo druhé Nemecko (+13,5) a tretie Nórsko (+1:02,2).Na štarte v areáli Soldier Hollow sa bez slovenského zastúpenia zoradilo 20 tímov a mohli si užiť aj optimálne počasie. Vzhľadom na zloženie patrilo medzi favoritov najmä Nórsko, no aj tohto roku v Pokljuke víťazné Francúzsko a Nemecko. Všetky tri kvartetá sa na prvej odovzdávke na čele zoradili, len Nór Christiansen po dvoch dobíjaniach v 'stojke' zaostával 17,9 s. Na druhom úseku vynikol bez dobíjania J.T.Boe a pre Eckhoffovú vytvoril náskok 26,1 s pred Francúzskom a 38,9 pred Nemeckom.Eckoffovej tri dobíjania v 'ležke' spôsobili, že náskok stratila, v 'stojke' už musela na trestný okruh a prepustila pozíciu líderky Aymonierovej i Hildebrandovej. V záverečnom úseku bojovali o víťazstvo Hinzová a Chevalierová, za nimi sa snažila dotiahnuť stratu Röiselandová (+17,8). Streľba ležmo ešte nič definitívne nevyriešila, aj keď Chevalierovú zvýhodnila, v stoji však bola opäť perfektná, a to už bolo jasné, že príde prvá do cieľa, keďže Röiselandová musela raz krúžiť na trestnom okruhu a Hinzová raz dobíjala.