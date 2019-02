Biatlon-SP: V pretekoch štafiet 7. kola zvíťazili Nóri

Výsledky



štafety na 4x7,5 km:

1. Nórsko (Lars Helge Birkeland, Vetle Sjaastad Christiansen, Erlend Bjöntegaard, Johannes Thingnes Boe) 1:16:36,6 (0+7)

2. Francúzsko +1:10,4 (0+8)

3. Rusko +1:48,4 (0+9)

4. Nemecko +2:48,6 (3+12)

5. Rakúsko +3:22,2 (3+11)

6. Česko +3:23,5 (1+9)

9. SLOVENSKO (Michal Šima, Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš) +4:20,9 (0+15)



poradie SP v štafetách (4 preteky z 5):

1. Nórsko 210 bodov,

2. Rusko 188

3. Francúzsko 188

4. Nemecko 179

5. Rakúsko 174

6. Švédsko 166

11. SLOVENSKO 116

Canmore 8. februára (TASR) - V pretekoch štafiet 7. kola Svetového pohára biatlonistov zvíťazili v kanadskom Canmore na 4x7,5 km trati Nóri v zložení Lars Helge Birkeland, Vetle Sjaastad Christiansen, Erlend Bjöntegaard a Johannes Thingnes Boe. Druhí dobehli Francúzi (+1:10,4), tretí Rusi (+1:48,4). Slováci s Michalom Šimom, Matejom Kazárom, Tomášom Hasillom a Martinom Otčenášom sa zaradili prvýkrát v sezóne do top desiatky na 9. priečku (+4:20,9).Slovenská štvorica sa snažila už štvrtý raz v sezóne presadiť do top desiatky a po prvej streľbe ležmo to nádejne nevyzeralo. Aj keď Šima (strelecká bilancia 0+3, 0+0) zažehnal hrozbu trestného okruhu, príliš sa na 'ležke' zdržal a zaradil sa medzi 23 tímami na 14. priečku. Výborne však odstrieľal 'stojku' a Kazára poslal na trať na 10. mieste, 57,8 sekundy za prvými Francúzskom a Nórskom. Mrazivé počasie s -18 stupňami i citeľný vietor boli v komornej atmosfére areálu najsilnejším nepriateľom na trati i na strelnici. Už po prvom úseku sa pole natiahlo, s jasným vedením Francúzska a Nórska. Zaujímavé bolo, že Kazárovi (0+3, 0+0) taktiež nevyšla 'ležka' s tromi dobíjaniami a rovnako si pomohol perfektnou 'stojkou'.Po polovici pretekov už mali najväčší favoriti Nóri vďaka Christiansenovi pred Francúzmi na čele náskok 22,9 sekundy, Kazár zvládol svoj úsek na 12. mieste (+2:31,2) a top desiatka nebola pre Hasillu (0+3, 0+1)) príliš vzdialená. Opäť ho však pribrzdila s tromi dobíjaniami 'ležka' a znovu poskočil vpred po 'stojke', na odovzdávke už na 8. priečke (+3:13,0). Záverečný úsek bol v znamení nadvlády Nórov s úplne presným J.T. Boeom, i úsilia Otčenáša (0+2, 0+3) s priebežne 7. priečkou po streľbe ležmo. V zložitých veterných podmienkach sa už poradie na stupňoch po záverečnej 'stojke' vyhranilo a konečne aj umiestenie Slovákov v najlepšej desiatke, napriek maximálnemu dobíjaniu Otčenáša v 'stojke'. Zo všetkých štafiet len štyri sa vyvarovali trestnému okruhu, spolu s medailistami aj deviate Slovensko.