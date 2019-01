V Ruhpoldingu biatlonistov SR nevydarený šprint nevyplašil

Veria, že forma vyletí nahor a na marcových majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde sa ocitnú výrazne vyššie.

Ruhpolding 17. januára (TASR) - Slovenskí muži zažili počas 5. kola Svetového pohára v biatlone ďalšie preteky, ktoré stoja za poučenie. Šprint sa im v nemeckom Ruhpoldingu nevydaril, vo výsledkoch figurovali v úzadí, no napriek tomu si zachovávajú pokoj. Veria, že forma vyletí nahor a na marcových majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde sa ocitnú výrazne vyššie.



Nepatrne, ale predsa, takto by hodnotil svoju stúpajúcu formu Martin Otčenáš. "Majstrovstvá sveta sa blížia a ja sa pomaličky zlepšujem. Cez sviatky som bol chorý, to ma trochu pribrzdilo. Samozrejme, bol by som radšej, aby to bolo lepšie a východisková pozícia sa pred šampionátom zlepšila."



Martin Otčenáš sa neplaší a želá si hlavne jedno, aby nikto neochorel. "Na tom treba asi najviac zapracovať, a potom dobre potrénovať. Vieme, kde máme rezervy a kým ešte nestojíte na štarte, tak je dosť času."



Mateja Kazára momentálne trápi bežecká forma. Skončiť na 79. mieste s jedinou chybou, ktorú nabral na úplne prvom terči, vyvoláva jeden veľký otáznik, či sa stihne pred MS zrýchliť. Strelecky si nesťažuje a aj Ruhpolding ho podržal. "Podal som výborný výkon, keď len jeden terč nepadol. Snažil som sa v prvom kole napáliť tempo, a potom ho udržať. Bolo to cítiť, na streľbe som bol nervóznejší, no aj na nástrele mi hlavne stojka nesedela. V samotných pretekoch nastal opak, práve stojka mi parádne vyšla."



Kazár sa vytrápil, no ovocie nežal. "V Oberhofe predtým kolo sa mi v štafete výborne bežalo, teraz ma presun do Ruhpoldingu a tréningy obrali o potrebné sily. Po ďalšom kole v Anterselve chcem doma päť dní vylyžovať a nabrať sily. Nasleduje ďalší sveťák v zaoceánskom Canmore a tri týždne príprava na MS v Anterselve. Tam treba sily vygradovať. Zažil som, keď mi bežecká forma rýchlo stúpla, no aj klesla, teraz dúfam, že sa posuniem hore a na svetovom šampionáte bude všetko v poriadku. Potrebujem hlavne, aj vzhľadom na vek, dobre regenerovať. Nie je nás veľa, sme neustále v jednom kolotoči. Preteky Svetového pohára považujem aj ako tréning na vrchol, majstrovstvá sveta. A tam by som sa chcel ukázať v tom najlepšom svetle, myslím si, že toto je moja posledná sezóna, vek nepustí a všetko raz musí skončiť."



Michal Šima svoje stavy po šprinte v Ruhpoldingu popísal dosť negatívne, napriek tomu, že počasie prialo a na strelnici sa to aj v presnosti rán prejavilo. "Každá jedna chyba bolo veľa. Takéto príjemné počasie sme v tejto sezóne ešte nezažili. Rád by som už bodoval do SP, no nie som z toho nervózny, keď to príde, tak to príde."



Michal Šima mal v šprinte ťažké nohy. "Necítil som sa dobre, trať nebola ľahká a strata sa naberala, dobre som sa asi nezapracoval, bol som od začiatku akýsi nesvoj. Pred majstrovstvami sveta na mňa čakajú aj majstrovstvá Európy, dúfam, že resty dobehnem a že dnešný skrat bol náhodný."



Najviac sklamania zo seba vyžaroval Šimon Bartko. "Ťažké to bolo, streľba až taká hrozná nebola, ani na trati som sa bežecky až tak zle necítil. Bolo to však veľmi nabité, rozostupy malé a kto chcel ako tak uspieť, musel zastrieľať hlavne bezchybne. Aj počasie prialo, podmienky boli ideálne. Vrchol sa blíži, času máme dosť, uvidíme, ako mi to pôjde ďalej."



