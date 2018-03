V biatlonovom šprinte 7. kola triumf Domračevovej, 14. I. Fialková

Výsledky



šprint na 7,5 km: 1. Darja Domračevová (Biel.) 20:56,8 (1 tr. okr.), 2. Franziska Hildebrandová (Nem.) +0,5 (0), 3. Lisa Vittozziová (Tal.) 5,5 (1), 4. Julija Džimová (Ukr.) 17,2 (0), 5. Laura Dahlmeierová (Nem.) 19,4 (1), 6. Veronika Vítková (ČR) 21,0 (0), 7. Vita Semerenková (Ukr.) 21,1 (0), 8. Marie Dorin Habertová (Fr.) 32,0 (0), 9. Maren Hammerschmidtová (Nem.) 33,9 (1), 10. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 34,4 (2), ..., 14. Ivona FIALKOVÁ 47,9 (1), 30. Anastasia KUZMINOVÁ 1:21,2 (4), 51. Paulína FIALKOVÁ (všetky SR) 1:57,5 (4)

Kontiolahti 9. marca (TASR) - V šprinte 7. kola Svetového pohára biatlonistiek triumfovala vo fínskom Kontiolahti Bieloruska Darja Domračevová.Na 7,5 km trati ju od druhej Nemky Franzisky Hildebrandovej delilo len 0,5 sekundy a od tretej Talianky Lisy Vittozziovej 5,5 s. Zo slovenského tria sa v top desiatke žiadna neumiestnila, najvyššie skončila Ivona Fialková na 14. mieste (+47,9). V priebežnom hodnotení SP vedie aj naďalej po 16 pretekoch z 22 Fínka Mäkäräinenová pred Kuzminovou.Najviac pozornosti vyvolával súboj Kuzminovej a domácej Mäkäräinenovej. V priebežnom hodnotení SP ich delilo na čele od seba len 15 bodov, a to bol rozdiel, ktorý bolo možné zmazať aj v týchto pretekoch. Obe vyrazili na trať až v strede štartovného poľa, Kuzminová s číslom 42 a Mäkäräinenová so 45. Fínke ZOH v Pjongčangu nevyšli, najviac dosiahla s 10. miestom v mass pretekoch, Kuzminová naopak, zlato a dve striebra ju povýšili na jednu z najväčších osobností. Po ZOH zažila veľa slávy, čiastočne sa tým ovplyvnila aj príprava a stupeň súčasnej formy sa ťažko odhadoval. Deň predtým v Kontiolahti zvíťazil Anton Šipulin, brat Kuzminovej, a pre Nasťu vznikla zaujímavá motivácia zvládnuť rodinný dvojboj dvoma triumfami.Na strelnici v polohe ležmo favoritky veľa chýb nerobili, aj keď olympijská víťazka v šprinte Nemka Dahlmeierová netrafila hneď prvý terč, Francúzka Braisazová dokonca bežala dva trestné okruhy. Po streľbe stojmo sa na čele s dokonalým mierením usadila Dorin-Habertová, Domračevová minula úplne posledný výstrel a mohol ju v konečnom účtovaní dosť mrzieť. Napriek tomu na medzičase bola prvá, kým ju predstihla, taktiež s jednou chybou, Talianka Vittozziová. Kuzminovú 'ležka' s prvým a druhým nepresným výstrelom i následnou úpravou mieridiel výrazne zdržala, no aj Mäkäräinenovú s nevybieleným úvodným terčom. Druhý a štvrtý terč Kuzminovej (celková strelecká bilancia 2-2) v polohe stojmo zostali taktiež nesklopené, a to už bolo na výraznejší výsledok priveľa. Mäkärinenová bola na tom lepšie, štvrtý stojkový terč ju síce neposlúchol, bežala však o dva trestné kolá menej ako Kuzminová.Na sveteľnej tabuli dlho svietilo na čele meno Domračevovej a nakoniec ju nikto z piedestálu nevytlačil, ani Nemka Hildebrandová s mankom 0,5 sekundy, aj keď po streľbe stojmo mala pred Bieloruskou náskok 17,6. Pre 31-ročnú Domračevovú to bolo 31. víťazstvo v kariére, tretie v sezóne.Slovenský biatlon sa spoliehal na ďalekom severe medzi 96 štartujúcimi aj na Paulínu Fialkovú (0-4) a Ivonu Fialkovú (0-1). V mraze mínus štyri pod umelými reflektormi a s nepríjemným vetrom P. Fialková začala výborne s piatym najrýchlejším medzičasom po streľbe ležmo, no všetko si pokazila v 'stojke', v ktorej trafila jediný prvý terč. Ivona Fialková dopadla oveľa lepšie, len tretí stojkový terč minula a prekvapujúco zo slovenského tria dosiahla najvýraznejší výsledok s kariérnym maximom.