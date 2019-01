V stíhacích pretekoch 4. kola SP v biatlone skončila A.Kuzminová druhá

Výsledky:



stíhacie preteky na 10 km: 1. Lisa Vittozziová (Tal.) 32:32,9 (2 tr. okr.), 2. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) +14,5 (4), 3. Anais Chevalierová 27,9 (5), 4. Anais Bescondová (obe Fr.) 36,2 (4), 5. Dorothea Wiererová (Tal.) 37,4 (3), 6. Franziska Preussová (Nem.) 54,7 (2), 7. Susan Dunkleeová (USA) 1:01,2 (5), 8. Hanna Öbergová (Švéd.) 1:03,2 (5), 9. Denise Herrmannová (Nem.) 1:03,2 (4), 10. Iryna Krjuková (Biel.) 1:17,4 (4), ..., 32. Paulína FIALKOVÁ 2:59,9 (5), 45. Ivona FIALKOVÁ (obe SR) 4:09,1 (7)





Priebežné hodnotenie SP (10 z 26 pretekov): 1. Wiererová 438, 2. Vittozziová 396, 3. P. FIALKOVÁ 374, 4. Chevalierová 329, 5. KUZMINOVÁ 327, 6. Röiselandová 309, ..., 54. I. FIALKOVÁ 32



SP v stíhacích pretekoch (4 z 8): 1. Wiererová 196, 2. Vittozziová 184, 3. Mäkäräinenová 144, 4. Röiselandová 140, 5. P. FIALKOVÁ 135, 6. KUZMINOVÁ 131



Oberhof 12. januára (TASR) - V stíhacích pretekoch 4. kola Svetového pohára biatlonistiek v nemeckom Oberhofe finišovala slovenská reprezentantka Anastasia Kuzminová na druhom mieste. Na 10 km trati ju zdolala jedine Talianka Lisa Vittozziová o 14,6 sekundy, tretia dobehla Francúzka Anais Chevalierová (+27,9). Ďalším dvom Slovenkám sa darilo menej, Paulína Fialková skončila na 32. mieste (+2:59,9) a Ivona Fialková na 45-tom (+4:09,1). V priebežnom hodnotení SP vedie aj naďalej po desiatich pretekoch Talianka Wiererová, P. Fialková je tretia, Kuzminová piata.Zo šprintu si siedma Kuzminová preniesla stratu do stíhačky rovných 30 sekúnd, P. Fialková vyštartovala z 21. priečky (+1:05), I. Fialková z 23-tej (+1:07). Najvýhodnejšie postavenie mala Talianka Vittozziová, víťazka šprintu.Kuzminovej neveľká strata nebránila v útoku aj na najvyššie pozície, P. Fialková si zasa mohla občerstviť pamäť, keď pred dvoma rokmi v Kontiolahti z 37. priečky na štarte finišovala v stíhačke piata.Rennsteig aréna bola zaplnená opäť do posledného miesta, na strelnici výrazne fúkalo, vietor sa točil a bol dosť nevyspytateľný. Kuzminová úvodnú 'ležku' strieľala už z tretej pozície, zvládla ju s dvoma chybami na druhom a piatom terči, P. Fialková netrafila prvý, I. Fialková štvrtý terč. Kuzminovej strata na vedúcu Vittozziovú narástla na 9. mieste na rovnú minútu a postavenie si nezlepšili ani sestry Fialkové. V druhej streľbe ležmo nesklopila Kuzminová piaty terč, rovnako ako P. Fialková, jej sestra Ivona zasa prvý. Chýb sa namnožilo a Kuzminová poskočila na 7. priečku, so stratou 58,8 na Vittozziovú, P. Fialková na 19-tu.Prvá streľba stojmo nevyšla Kuzminovej na prvom terči, aj jej súperky však míňali terče a slovenská biatlonistka, štvrtá na medzičase, si neustále udržiavala šancu na pódium. P. Fialková po dlhom mierení nesklopila piaty terč, I. Fialková druhý a tretí.Pred štvrtou streľbou mali kolíziu Bescondová a Wiererová, obe sa ocitli na snehu, čo využila Kuzminová a zaradila sa na druhú priečku. V záverečnej 'stojke' už Kuzminová nezaváhala, P. Fialková na prvom a druhom terči si pridala ďalšie dva trestné okruhy a už stratila šancu na umiestenie v dvadsiatke, ešte nepresnejšie s tromi chybami mierila jej sestra Ivona.Stíhacie preteky ovládla s dvoma chybami na strelnici Talianka Vittozziová a na svoje konto si pripísala po štvrtkovom triumfe v šprinte druhé víťazstvo v kariére.Kuzminovú (streľba 2-1-1-0) druhá priečka veľmi potešila.Kuzminová postavila svoju výbornú formu hlavne na behu, v streľbe ešte neustále cíti rezervy.Paulíne Fialkovej (1-1-1-2) prekážal hlavne vietor.Ivona Fialková (1-1-2-3) nabrala hlavne na streľbe stojmo príliš veľa trestných kôl.