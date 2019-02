Vo vytrvalostných pretekoch 7. kola SP v Canmore skončila Kuzminová 8.

Výsledky



vytrvalostné preteky na 12,5 km: 1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 36:32,9 (1), 2. Markéta Davidová (ČR) +9,8 (0), 3. Lisa Vittozziová (Tal.) 20,9 (0), 4. Franziska Hildebrandová (Nem.) 47,8 (0), 5. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) 1:05,8 (1), 6. Vanessa Hinzová (Nem.) 1:18,5 (1), 7. Anais Bescondová (Fr.) 1:21,6 (2), 8. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) 1:29,4 (3), 9. Laura Dahlmeierová (Nem.) 1:30,5 (2), 10. Julia Schwaigerová (Rak.) 1:37,6 (0), ...13. Paulína FIALKOVÁ (SR) 1:54,9 (3)



Priebežné hodnotenie SP (16 z 26 pretekov): 1. Wiererová 651, 2. Vittozziová 646, 3. KUZMINOVÁ 540, 4. Röiselandová 537, 5. P. FIALKOVÁ 526, 6. Mäkäräinenová 443, ...55. I. FIALKOVÁ 40



SP vo vytrvalostných pretekoch (2 z 3): 1. Davidová 102, 2. Vittozziová 86, 3. P. FIALKOVÁ 71, 4. Hojniszová 64, 5. Hildebrandová 62, 6. Džimová 60, ...12. KUZMINOVÁ 50, 42. I. FIALKOVÁ 14

Medzi mužmi triumfoval J.T.Boe, body získal aj Kazár

Výsledky



vytrvalostné preteky na 15 km: 1. Johannes Thingnes Boe 35:27,9 (0), 2. Vetle Sjaastad Christiansen (obaja Nór.) +2:10,2 (2), 3. Alexander Loginov (Rus.) 2:41,0 (2), 4. Lars Helge Birkeland (Nór.) 2:51,3 (1), 5. Dominik Windisch (Tal.) 2:56,3 (2), 6. Simon Eder (Rak.) 2:57,5 (2), 7. Simon Fourcade (Fr.) 2:58,9 (1), 8. Erik Lesser (Nem.) 3:01,7 (1), 9. Peppe Femling (Švéd.) 3:02,7 (0), 10. Christian Gow (Kan.) 3:05,4 (1), ..33. Matej KAZÁR 5:02,6 (2), 53. Martin OTČENÁŠ 6:34,6 (5), 80. Tomáš HASILLA 8:23,1 (6), 87. Michal ŠIMA (všetci SR) 9:37,0 (8)



Priebežné hodnotenie SP (16 z 26 pretekov): 1. J.T.Boe 896, 2. Loginov 596, 3. M. Fourcade 554, 4. Eder 537, 5. Desthieux 534, 6. Peiffer 508, ...58. OTČENÁŠ 33, 70. KAZÁR 19, 83. HASILLA 8



SP vo vytrvalostných pretekoch (2 z 3): 1. J.T.Boe 96, 2. Eder 86, 3. Christiansen 84, 4. Birkeland 74, 5. M. Fourcade 60, 6. Loginov 60, ...53. KAZÁR 8

Canmore 8. februára (TASR) - Vo vytrvalostných pretekoch 7. kola Svetového pohára biatlonistiek triumfovala v kanadskom Canmore Nórka Tiril Eckhoffová pred Češkou Markétou Davidovou (+9,8) a Taliankou Lisou Vittozziovou (+20,9). Na skrátenej 12,5 km trati v dôsledku arktického mrazu sa na ôsme miesto zaradila Anastasia Kuzminová, ktorú od víťazky delilo 1:29,4 min, 13. skončila ďalšia slovenská biatlonistka Paulína Fialková (+1:54,9). V priebežnom hodnotení SP zostala po 16 pretekoch na čele Talianka Wiererová, tretia je Kuzminová a piata P. Fialková.V teplote -10 stupňov niektoré biatlonistky nebolo ani poznať, pretože sa pred mrazom museli dôsledne chrániť. Na trať vyštartovala s číslom jedna Nemka Dhalmeierová, Paulína Fialková a Anastasia Kuzminová medzi 89 štartujúcimi vybehli s 26-kou a 27-kou. V úvodných vytrvalostných pretekoch sezóny v slovinskej Pokljuke sa na stupni ocitli najvyššie Ukrajinka Džimová a za ňou Poľka Hojniszová a Češka Davidová. Na strelnici bolo treba rešpektovať aj nápory vetra a Dahlmeierová ho na prvej streľbe presne odhadla. Menej už Fínka Mäkäräinenová s dvoma chybami v prvej položke, ktorými si časové konto zaťažila na základe upravených pravidiel 45+45 sekundami. Rovnakú bilanciu dosiahla aj v druhej 'ležke' a z popredia sa definitívne vytratila. Aj Talianka Wiererová s druhým a tretím nepresným výstrelom v tretej položke si zahatala cestu za víťazstvom. Perfektný strelecký výkon sprevádzal Talianku Vittozziovú, no aj Češku Davidovú. Definitívne sa však usadila na čele Nórka Eckhoffová, síce s jednou chybou na strelnici, no výborným behom, ktorý jej v 28 rokoch vyniesol prvé sezónne víťazstvo a šieste v kariére.P. Fialkovej (strelecká bilancia 0-2-1-0) i Kuzminovej (0-1-1-1) úvodná 'ležka' vyšla dokonale a na medzičase Kuzminová viedla o 6,5 sekundy pred P. Fialkovou. Druhá stojková položka už ideálna nebola, P. Fialková minula druhý a štvrtý terč, Kuzminová druhý. Pri tretej streleckej zastávke Slovenky nevybielili po jednom terči a vo štvrtej stojkovej sa Kuzminová na poslednom terči pripravila o útok na pódiové umiestenie. V bežeckých časoch patrili obe medzi najlepšie, Kuzminová so štvrtým a P. Fialková s piatym.Olympijský areál v Canmore ukázal vo štvrtok prívetivejšiu tvár a mráz už bol znesiteľnejší.vyjadrila sa pre RTVS Kuzminová.Paulínu Fialkovú začiatok povzbudil.Na vytrvalostnej 15 km trati 7. kola Svetového pohára biatlonistov bol v kanadskom Canmore najlepší Nór Johannes Thingnes Boe. Druhého v poradí krajana Vetle Sjaastada Christiansena zdolal až o 2:10,2 min, tretieho Rusa Alexandra Loginova o 2:41,0. Zo štvorice Slovákov bodoval do SP jediný, Matej Kazár na 33. mieste (+5:02,6). V priebežnom hodnotení SP vedie po 16 pretekoch suverénne J.T.Boe.Silné mrazy síce v Canmore trochu poľavili, no ortuť teplomera v slnečnom počasí ukazovala -14 stupňov a mnohí biatlonisti si chránili najcitlivejšie miesta tváre pestrofarebnými tejpami. Premiérovo sa bežalo na skrátenej trati, nie na 20 km, ale na 15 a za každý netrafený terč nasledovala penalizácia 45 sekúnd. Na strelnici dosť fúkalo a pocitová teplota bola o to viac nepríjemná. Jasným favoritom bol suverén sezóny J.T.Boe a keďže Francúz M. Fourcade, víťaz vytrvalostnej dvadsiatky v decembri v slovinskej Pokljuke, neštartoval, jeho pozícia favorita bola ešte výraznejšia. V jednom rade sa pokúšal, a úspešne, o 11. medailové umiestenie, túto zimu o 12-te víťazstvo, 34-té v kariére. Na strelnici začal bezchybne, prvé dve položky odstrieľal bravúrne, rovnako tretiu a keď vybielil aj štvrtú, bolo jasné, že zvíťazí.Ako prvý sa z 95 štartujúcich vydal na trať Hasilla (strelecká bilancia 1-1-2-2) a najviac mu výsledný čas znehodnotila druhá streľba ležmo a druhá stojmo, vždy s dvoma chybami. Otčenáš (1-1-2-1) netrafil hneď prvý terč, v druhej položke rovnako prvý, v tretej zase štvrtý a piaty, a to už bolo priveľa. Kazár začal zo štvorice Slovákov najsľubnejšie (0-1-1-0), aj keď minul tretí stojkový terč v druhej položke. Treťou ranou nesklopil ani ležkový terč v tretej položke, no záverečnú už zvládol a opäť bodoval do SP. Šima (2-1-2-3) odstrieľal 20 výstrelov zo Slovákov najhoršie, až s ôsmimi chybami.