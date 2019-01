Výkon tretej Paulíny Fialkovej v masse sa zafarbil na červeno

Trénerka Anna Murínová uštedrila Paulíne veľkú pochvalu.

Ruhpolding 20. januára (TASR) - Piate kolo Svetového pohára v biatlone opäť doprialo obom elitným Slovenkám. Vo štvrtok sa v nemeckom Ruhpoldingu z triumfu v šprinte radovala Anastasia Kuzminová, v nedeľu v pretekoch s hromadným štartom zasa z tretej priečky Paulína Fialková.



Opäť sa ukázalo, ako sa vedia zastúpiť, keď sa jednej z nich darí menej. V šprinte finišovala P. Fialková 14-ta, Nasťa prvá, v nedeľu v 'masse' sa karta obrátila, 14. bola Anastasia Kuzminová a Paulína svoje tretie miesto zafarbila na červeno. Znamená to, že už 27. januára vyrazí v talianskej Anterselve na trať ako vedúca žena poradia disciplíny.



Škoda, že Anastasia Kuzminová pri treťom najrýchlejšom behu zo všetkých až štyrikrát netrafila terč. Ako však zvyknú obe pripomínať, taký je šport, pre Slovensko v týchto chvíľach veľmi priaznivý.



Paulína Fialková si zvyká na miesta medzi medailistkami. "Celkom dobre sa medzi nimi cítim," pochvaľuje si. "V pretekoch som sa predierala vpred, bol to masák, takže poradie sa neustále premiešavalo. Ja nad tým nerozmýšľam, len na streľbu si vždy dávam veľký pozor, aby som po poslednej vydala zo seba všetky sily."



"Teraz to bol presne taký scenár, aj som si nejaké ušetrila, nešla som úplne na doraz, až v závere som rezervu použila. Takú taktiku som si aj stanovila, nepredierať sa veľmi na prvé, či druhé miesto, radšej sa držať v závetrí."





V pretekoch s hromadným štartom môže uplatnil Paulína Fialková aj svoje vlastnosti. "Ja mám mass rada, lebo prinášajú rovnakú šancu pre všetkých a navyše sa v nich štyrikrát strieľa. Na strelnici sa krásne karty zamiešajú, sú to také riadne preteky. Či sú najobľúbenejšie, teraz asi áno, keď budem mať červené číslo. Čo sa týka mojej povahy, no ak sa má buldočia povaha u mňa prejaviť, tak najmä v záverečnom kopci, keď využijem zásoby organizmus. Nie je to náhoda, ale špeciálny tréning, v ňom som sa už presvedčila, že to dokážem."



Trénerka Anna Murínová uštedrila Paulíne veľkú pochvalu. "Bola tam chybička, dosť ďaleko od terča, ktorá nás stála víťazstvo, ale inak naozaj perfektné. Čakali sme útlm, musel trochu prísť, prišiel v Oberhofe, teraz je to opäť inak. Máme červený dres, je to nečakané, za mojej éry som sa toho nedočkala."



Ako povedala Anna Murínová, všetko dobré sa v jednom okamihu spojilo. "Beh, streľba, z 20 rán jedna chybička, posledné kolo bežala neskutočne. Paula sa vie v kontaktných pretekoch vybičovať, chytiť sa súperiek, bežať s nimi. Je to v podstate jej disciplína."



Aj tréner Martin Bajčičák mohol zožať ovocie, pretože beh Paulíny Fialkovej, o ktorý sa stará, nemal nedostatky. "Naozaj perfektne bežala a urobila z toho tretie miesto, je to fantastický výsledok. Tu boli perfektné podmienky, tvrdý, rýchly sneh, ona je silová, rýchlostná, a to jej vyhovovalo. Perfektne zafinišovala, rozložila si sily, ukázala, na čo má."



"Po poslednej streľbe stojmo som jednoznačne tipoval tretie miesto. Teraz na nás čaká Anterselva, kde môže znovu podať dobrý výkon. Pôjde ešte sveťák v kanadskom Canmore, Salt Lake City vynechá a absolvujeme radšej 15-dňovú prípravu vo vysokohorskom prostredí."



Anastasia Kuzminová prišla o červený dres, no slovenský biatlon ho nestratil. "Možno som sa na prvú streľbu dlhšie pripravovala, bolo cítiť váhanie, vytratila sa istota," rekapitulovala Nasťa.



"Veľmi mi chýbala, rany boli centrované, no tie, ktoré som netrafila, mi vyskakovali hore. Bola to moja chyba, asi nastala svalovým impulzom, alebo vznikla prácou na prste. Inak bežecky sa dalo s dievčatami zabojovať, ale ako ste videli, bolo to o streľbe. Perfektne sa triafalo, vietor nefúkal a v popredí boli len tie, ktoré sa dopustili maximálne jednej, alebo dvoch chýb."