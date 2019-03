Prekvapenie v stíhačke: Majstrom sveta je zverenec slovenského trénera

Na snímke slovenský biatlonista Matej Kazár v stíhacích pretekoch mužov na 12,5 km na majstrovstvách sveta v biatlone vo švédskom Östersunde 10. marca 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenský biatlonista Tomáš Hasilla v stíhacích pretekoch mužov na 12,5 km na majstrovstvách sveta v biatlone vo švédskom Östersunde 10. marca 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

Výsledky



stíhacie preteky na 12,5 km: 1. Dmytro Pidručnyj (Ukr.) 31:54,1 min (2 tr. okr.), 2. Johannes Thingnes Boe (Nór.) +8,3 s (5), 3. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +17,7 (3), 4. Tarjei Boe (Nór.) +18,1 (1), 5. Martin Fourcade (Fr.) +27,8 (2), 6. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) +40,8 (1), 7. Antonin Guigonnat (Fr.) +47,3 (2), 8. Benjamin Weger +47,8 (3), 9. Jevgenij Garaničev (Rus.) +48,3 (1), 10. Simon Eder (Rak.) +49,3 (0), ..., 45. Matej KAZÁR +4:15,8 min (4), 51. Martin OTČENÁŠ +5:32,8 (6), 56. Tomáš HASILLA (všetci SR) +6:43,8 (9)

Östersund 10. marca (TASR) - Titul majstra sveta si v stíhacích pretekoch vo švédskom Östersunde prekvapujúco vybojoval Ukrajinec Dmytro Pidručnyj. Na 12,5 km trati zverenec slovenského trénera Juraja Sanitru senzačne zdolal obrovského favorita Nóra Johannesa Thingnesa Boea o 8,3 sekundy a Francúza Quentina Fillona Mailleta o 17,7. Trojicu slovenských biatlonistov najviac podporil 45. miestom Matej Kazár (+4:15,8), 51. skončil Martin Otčenáš (+5:32,8) a 57. Tomáš Hasilla (+6:43,8).povedal po pretekoch šťastný Sanitra.J.T. Boe sa postavil na štart so 14-sekundovým náskokom pred Rusom Loginovom a málokto pochyboval, že opäť zvíťazí a pripíše si v Östersunde na svoje konto už tretie zlato, vrátane mix štafety, šieste v kariére. Navyše mal aj ďalšiu motiváciu, prerušiť zlaté ťaženie M. Fourcada, ktorý zvíťazil v tejto disciplíne na predchádzajúcich dvoch MS a zo stíhačky mal na konte celkove už štyri zlaté. Dvadsaťpäťročného Boea podporili aj štyri víťazstvá v sezóne z celkového počtu doterajších šiestich 'stíhačiek', dve si privlastnili olympijský šampión v Pjongčangu M. Fourcade a ďalší Francúz Fillon Maillet.Počasie bolo priaznivé, oproti stíhacím pretekom žien lepšie, a J.T. Boe sa pustil do korčuľovania v typickom rýchlom tempe. Jeho náskok narastal, po prvej streľbe po chybách prenasledovateľov už na 39 sekúnd pred M. Fourcadem. Druhá streľba ležmo poslala na druhom terči Nóra na trestný okruh, no jeho náskok bol pred Fourcadem neustále komfortný 33,3 s. Pri tretej streľbe s omylom na treťom terči sa situácia zopakovala a Nór si užíval k dobru po zlyhaniach najbližších súperov náskok až 48 sekúnd pred Pidručným. Pozoruhodný bol posun T. Boea na 3. priečku a rysoval sa súrodenecký prienik na pódium. Zaujímavá zápletka sa zrodila po tom, čo v záverečnej streľbe J.T. Boe netrafil až tri terče, prvý, druhý a štvrtý. Na čelo sa vyšvihol Ukrajinec Pidručnyj a J. T. Boemu na neho chýbalo 15,1 sekundy. Záverečný finiš už zmenu nepriniesol a zverenec slovenského trénera Juraja Sanitru sa radoval z prvej veľkej medaily v kariére, keď dosiaľ ho v 27 rokoch nezdobila ani jedna veľká medaila.Slovenská trojica sa snažila skončiť v bodovanej top štyridsiatke, najbližšie k nej mal s 39. pozíciou na štarte Hasilla (+2:00), za ním nasledovali 49. Kazár (+2:18) a 54. Otčenáš (+2:33). Hasilla (celková strelecká bilancia (1-2-4-2), a Kazár (1-0-3-0) nesklopili zhodne štvrtý terč, Otčenáš (0-2-1-3) začal s čistým štítom. Druhá 'ležka' potešila len Kazára, na medzičase však všetci traja figurovali až v štvrtej desiatke. Tretia streľba najviac pomohla Otčenášovi, Kazár i Hasilla na nej zlyhali a štvrtá streľba okrem Kazára už len dovŕšila streleckú nepresnosť všetkých troch.Kazár si pred štartom trúfal na prienik do bodovanej 40-tky, no na to boli štyri chyby príliš. Potopila ho najmä prvá stojka.uviedol.Hasilla skončil z tria Slovákov v šprinte najlepšie a navyše bez chyby, no v stíhačke v streľbe úplne prepadol. S deviatimi nesklopenými terčmi sa prepadol na predposledné miesto z 57 pretekárov v cieli.povedal po pretekoch.