Do nového olympijského cyklu vstúpil slovenský biatlon s novinkami

Reprezentačné tímy na novú sezónu



muži A: Martin Otčenáš, Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Michal Šima, Šimon Bartko

ženy A: Anastasia Kuzminová, Terézia Poliaková, Paulína a Ivona Fialkové

juniori a juniorky: Tomáš Sklenárik, Lukáš Ottinger, Samuel Hubač, Henrieta Horvátová, Veronika Haidelmeierová

kadeti a kadetky: Viktor Slezák, Jakub Kolečár, Dominik Petráň, Samuel Aneštík, Damián Cesnek, Júlia Machyniaková, Zuzana Remeňová, Mária Remeňová, Michaela Hubačová, Barbora Horniaková

Banská Bystrica 28. júna (TASR) - Do nového olympijského cyklu vstúpil slovenský biatlon s viacerými novinkami. Za zásadnú sa považujú zmeny v prezídiu, najvyššom výkonnom orgáne, s funkciami šiestich viceprezidentov. Hlavne na troch z nich si biatlonová verejnosť mohla v minulosti navyknúť, na olympionikov Mareka Matiaška, Pavla Hurajta a Ľubomíra Machyniaka.pripomenul prezident Slovenského zväzu biatlonu Tomáš Fusko.Nielen obchodná spoločnosť bude podľa slov Tomáša Fuska nová.Osrblie so svojím Národným biatlonovým centrom sa opäť intenzívne hlási v nadchádzajúcej sezóne o slovo, nielen organizovaním majstrovstiev sveta juniorov a kadetov (25.1.-3.2.), ale aj so snahou zvýšiť kredit strediska udelením najvyššej licencie od IBU.dodáva Tomáš Fusko,Zmeny v reprezentácii sledujú jeden cieľ, stabilizovať všetky tímy. Tomáš Fusko:Na prezídiu SZB schválili dvoch trénerov - manažérov reprezentácii. Marek Matiaško zodpovedá za áčkové tímy mužov a žien, Milan Gašperčík bude z pozície šéftrénera koordinovať mládežnícke tímy juniorov, junioriek, kadetov a kadetiek.spresnil Tomáš Fusko.