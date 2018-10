Bitterová obsadila tretie miesto vo fleurete na turnaji v Barcelone

Výsledky:



1. Nataly Michelová (Mex.),

2. Eline Rentierová (Hol.),

3. Kitti BITTEROVÁ (SR/Klub šermu Šamorín) a Marta Cammillettiová (Tal.)

Barcelona 28. októbra (TASR) - Slovenská reprezentantka v šerme Kitti Bitterová obsadila v sobotu tretie miesto na Satelitnom turnaji FIE v Barcelone započítanom do Svetového pohára vo fleurete.V osemfinále si poradila s medailistkou z ME do 17 rokov a účastníčkou OH v Riu Malinou Calugareanuovou z Rumunska 15:8, následne zdolala Japonku Haruku Janaokovú 10:9. Až v semifinále ju zastavila neskoršia víťazka turnaja Nataly Michelová z Mexika pomerom 8:15. Na Turnaji štartovalo 58 pretekárok z 21 krajín.