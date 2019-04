Blashill bude hlavným trénerom USA na hokejových MS na Slovensku

V úlohe jeho asistentov sa predstavia Dan Bylsma, John Hynes a Kevin Reiter.

New York 8. apríla (TASR) - Jeff Blashill bude trénerom hokejistov USA na májovom svetovom šampionáte na Slovensku. V úlohe jeho asistentov sa predstavia Dan Bylsma, John Hynes a Kevin Reiter. Informoval o tom zámorský portál TSN. Američania budú jedným zo súperov Slovenka v košickej základnej skupine.



"Je skvelé, že Jeff bude opäť hlavným trénerom národného tímu USA. Je to pravý líder a má všetky vlastnosti, ktoré potrebuje kouč na to, aby sa medzinárodnej scéne dosiahol úspechy. Okolo seba bude mať skvelých asistentov a členov realizačného tímu. Náš cieľ je zisk zlatých medailí," uviedol generálny manažér americkej reprezentácie Chris Drury.



Blashill v uplynulých štyroch sezónach trénoval v NHL Detroit Red Wings. Vedenie klubu sa s ním na začiatku apríla dohodlo na dvojročnom predĺžení spolupráce napriek tomu, že "červené krídla" v tomto ročníku profiligy nepostúpili do bojov o Stanleyho pohár.